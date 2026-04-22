‘우린 스포티지, 너흰 팰리세이드’···차량 내장재 가공 업체들 입찰담합 적발, 과징금 26억

공정위, 에스엠화진·한국큐빅 제재 차 내장재 표면처리 물량 사실상 독점 낙찰예정자·투찰가격 등 미리 합의

현대·기아차 차량 내장재 가공과정 입찰에서 담합을 벌인 업체들이 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위는 현대자동차와 기아차의 차량 내장재 표면처리 입찰에서 담합을 벌인 에스엠화진·한국큐빅 2개 사업자에 시정명령 및 과징금 25억9100만원을 부과했다고 22일 밝혔다. 에스엠화진 과징금은 16억3200만원, 한국큐빅은 9억5900만원이다.

표면처리 공법은 내장재 표면을 가공 처리해 내장재의 내구성·기능성을 확보하고 내장재의 미감·촉감 등을 개선하는 공정이다. 두 회사는 현대·기아차 입찰시장에서 주요 표면처리 공법 중 하나인 ‘수압전사공법’ 부문을 독점해왔다. 현대·기아차는 차량 실내 대시보드·센터 콘솔·도어 트림·핸들 등에 고급스럽고, 다양한 질감을 구현하기 위해 해당 공법을 적용해왔다.

공정위 조사 결과, 이들은 2020년 9월부터 2023년 4월까지 현대자동차와 기아가 실시한 차량 내장재 표면처리 사업자 선정을 위한 5건 입찰에서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격 등을 합의했다.

2017년 당시 에스엠화진은 경영난에 봉착해 경쟁사인 한국큐빅이 사실상 표면처리 물량을 독점 수주하고 있었다. 2020년 6월 에스엠화진의 경영이 정상화되자 추가 물량 확보로 그간 실적 부진을 만회할 필요가 있었다. 이에 추가 수주 여력이 없던 한국큐빅은 에스엠화진의 저가 투찰로 수익성이 악화할 것을 우려했다.

이런 상황에서 에스엠화진은 한국큐빅에게 ‘입찰 물량을 최대한 확보할 수 있게 도와달라’며 담합을 제안했고, 한국큐빅도 입찰단가 경쟁을 피하고자 담합에 동의했다.

이들은 이때부터 2023년 4월까지 현대·기아의 신차 5종 중에서 에스엠화진은 스포티지·EV9·싼타페·EV3 등 4개 차종의 물량을, 한국큐빅은 팰리세이드 차종 물량을 수주하기로 사전에 합의했다. 실제 입찰 결과 사전 합의대로 물량이 배정됐다.

공정위는 “100% 시장점유율인 사업자 간 은밀한 담합을 적발한 것”이라며 “전·후방 산업 연관효과가 커 우리 산업의 경쟁력을 저하하는 중간재·부품분야 담합에 대한 감시를 강화해나가겠다”고 말했다.