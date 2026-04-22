아기 울음소리 커졌네···2월 출생아수 13.6% 늘어 ‘역대 최대 증가율’

증가폭도 1990년·2000년 이어 세 번째로 커 30대 초반 인구 늘고 30대 후반 여성 출산 급증 혼인 증가세는 꺾여···“신고일수 감소 영향”

올해 출생아수 증가세가 이어지면서 2월 출생아수 증가율이 역대 최대치를 기록했다. 결혼을 많이하는 30대 초반 인구가 늘어나고, 30대 후반 여성의 출산율도 높아진 영향이다. 다만 혼인 건수는 신고일수 감소 등의 영향으로 22개월 연속 증가세가 꺾였다.

국가데이터처가 22일 발표한 ‘2월 인구동향 내용’을 보면 지난 2월 출생아수는 2만2898명으로 전년대비 2747명(13.6%) 늘었다.

증가율로 보면 동월 기준 1981년 통계 집계 이래 가장 높다. 증가 폭도 1990년(5041명), 2000년(3418명)에 이어 역대 세번째로 크다. 출생아수는 20개월 연속 전년대비 늘고 있다.

2월 합계출산율은 0.93명으로 전년대비 0.1명 증가했다. 전년대비 모든 시도에서 출생아 수가 증가했다.

출생아수 증가의 영향은 복합적이다. 우선 인구구조 상 결혼을 많이 하는 30대 초반 인구(1991~1995년생)이 늘고 있는 것이 영향을 미쳤다. 30~34세 여성의 1000명당 출생아수는 86.1명으로 다른 연령대보다 높았다.

또 정책 효과 등으로 30대 후반 여성의 출산율이 큰 폭으로 늘어난 영향도 있다. 35-39세 여성 1000명당 출생아수는 전년대비 9.2명 늘어난 61.5명으로 전연령대에서 가장 증가폭이 컸다.

다만 혼인 건수는 1만8557건으로 전년대비 4.2% 감소했다. 혼인 건수가 감소한 것은 2024년 4월 이후 22개월만이다. 지난 1월 전년대비 12.4% 늘었으나 2월 들어 감소세로 돌아섰다. 2월에 설 명절 등으로 전년대비 신고일수가 3일 줄어든 영향으로 풀이된다. 혼인 건수는 서울·울산·전남 등 3개 시도에서는 늘었지만 나머지 시도는 모두 줄었다.

2월 사망자 수는 2만9172명으로 전년대비 1069명(-3.5%) 줄었다. 인구는 6275명 자연 감소했다. 2월 이혼 건수는 6197건으로 전년대비 1149건(-15.6%) 감소했다.

국가데이터처 관계자는 “출생아 수 증가는 선행 지표인 혼인 증가세가 이어져 온 점, 30대 후반의 인식 변화 등이 영향을 미친 것으로 보인다”면서 “혼인은 연휴 등에 따른 단기적 요인으로 감소했으나 신고일수 대비로는 혼인이 전년대비 증가해 증가세가 꺾였다고 보기는 어렵다”고 말했다.