원주시, 유기동물 임시보호제 운영···최대 50일간 임시 보호

5월 8일까지 임시보호자 모집

강원 원주시는 유기동물 보호 여건을 개선하고, 입양을 활성화하기 위해 ‘유기동물 임시보호제’를 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 동물보호센터의 공간 부족 문제를 해소하고, 입양 연계를 강화하는 등 생명존중 행정을 실현하기 위해 추진된다.

유기동물 임시보호제는 원주시 동물보호센터에서 보호 중인 유기동물(개) 가운데 공고 기간이 종료된 개체를 대상으로 지정된 시설에서 최대 50일간 임시 보호하며 입양을 돕는 제도다.

올해 사업 규모는 10마리다.

선정된 임시 보호시설에는 마리당 하루 3만 원 기준, 최대 150만 원 이내의 임시 보호비가 지원된다.

올해는 모집 대상을 지역 동물위탁관리 업체와 동물병원 등 전문 시설로 한정해 개인 신청은 받지 않는다.

사업 신청은 오는 5월 8일까지 원주시농업기술센터 축산과에서 접수한다.

자세한 사항은 원주시 인터넷 홈페이지(원주 소식-새 소식)를 확인하거나 축산과 동물복지팀(033-737-4442)으로 문의하면 된다.

원주시는 적합성 검토를 거쳐 오는 5월 중 보호시설을 지정하고, 대상 동물을 인계할 계획이다.

이규성 원주시 축산과장은 “임시보호제를 통해 유기 동물들이 더 안정적인 환경에서 보호받으며 새로운 가족을 만나길 기대한다”라며 “유기 동물 보호와 책임 있는 반려 문화 정착을 위해 지역 업체들의 적극적인 참여를 부탁드린다”라고 말했다.