체험에서 방문까지…지역관광 안테나숍 프로그램 확대 운영

참여 지자체 8곳 대표 관광자원 활용 11월까지 ‘월별 체험 프로그램’ 운영

서울 도심 한복판에서 전국 여행을 ‘미리 경험’하는 공간이 열린다.

서울시와 서울관광재단은 지역관광 안테나숍을 거점으로 체험형 프로그램을 강화해 시민과 외국인의 관심을 실제 지역 방문으로 연결하는 구조를 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

지역관광 안테나숍은 전시와 체험, 굿즈 판매를 결합한 도심형 플랫폼이다. 강원, 경북, 안동, 전남, 제주, 충남, 경기, 전북 등 전국 8개 지자체의 관광 콘텐츠를 한자리에서 소개하며, 지역관광으로 확장되는 출발점 역할을 맡고 있다.

핵심은 체험이다. 3월부터 11월까지 매월 마지막 주 수요일마다 지역 고유의 문화와 관광자원을 직접 경험할 수 있는 프로그램이 운영된다. 외국인 관광객과 국내 거주 외국인을 중심으로 참여를 유도해, 체험이 실제 방문으로 이어지는 흐름을 만든다는 구상이다.

프로그램은 지역 특색을 살린 콘텐츠로 채워진다. 지난 3월 ‘제주 유채꽃 꽃꽂이’ 체험은 높은 참여율을 기록하며 지역 관광 행사와의 연계 가능성을 확인했다. 이어 경주 신라 금관 키링, 안동 하회탈 팝아트, 전주 한지 무드등, 한산 모시 공예, 강릉 커피, 보성 녹차, 이천 도자, 제주 감귤 등 지역별 대표 소재를 활용한 체험이 차례대로 이어진다.

단순 체험을 넘어 ‘머무는 경험’도 강화한다. 25일까지는 안테나숍 옥상에서 ‘서울팝업야외도서관’이 운영되며, 독서와 휴식을 결합한 도심형 콘텐츠에 지역 특산 차 시음과 굿즈 이벤트가 더해진다.

6월에는 미식 콘텐츠가 더해진다. 17일부터 20일까지 열리는 루프톱 팝업 ‘로컬트립 맛;잇다(가제)’에서는 8개 지자체 소상공인이 참여해 지역 음식과 주류를 선보인다. 덕수궁과 대한성공회 성당, 광화문 일대의 도심 경관을 배경으로 공연과 체험이 결합된 프로그램도 함께 운영된다.

공간 구성도 직관적으로 바뀐다. 전시·정보 공간은 ‘전국여행관(Local Travel Gallery)’, 굿즈 판매 공간은 ‘전국굿즈숍(Local Travel Shop)’으로 명칭을 통일해 방문객의 이해도를 높였다. 서울시는 이번 개편을 통해 서울을 찾은 관광객이 자연스럽게 지역으로 이동하는 흐름을 만들겠다는 전략이다.