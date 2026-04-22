10년간 지적장애인 일 시키며 돈 가로챈 염전주, 징역 3년···범행 가담한 가족·지인도 징역

임금 지급한 것처럼 꾸민 뒤 계좌 직접 관리 “피해자, 스스로 계좌 관리할 수 없는 상태”

지적장애인을 상대로 장기간 노동을 강요하고 재산을 가로챈 염전주가 1심에서 실형을 선고받았다.

광주지법 목포지원 형사3단독(최현중 부장판사)는 22일 준사기와 장애인복지법 위반 등 혐의로 구속 기소된 A씨(61)에게 징역 3년을 선고하고, 10년간의 장애인 관련 기관 취업제한을 명령했다.

재판장은 A씨가 노동자 E씨(60대)의 지적장애 상태를 이용해 임금을 지급한 것처럼 꾸민 뒤 계좌를 직접 관리하며 돈을 가로챈 것으로 판단했다. 최 부장판사는 “피해자는 스스로 계좌를 관리하거나 돈을 인출해 사용할 수 없는 상태였다”며 “피고인은 이를 알면서도 계좌를 장악해 재산상 이익을 취득했다”고 말했다. 검찰은 앞선 결심공판에서 A씨에게 징역 5년을 구형했다.

범행에 가담한 가족과 지인 등 3명에게도 징역형이 내려졌다. 친동생 B씨(58)는 E씨 명의로 허위 아파트 임대차 계약을 맺고 보증금 4500만원을 빼돌린 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을, 요양병원 부동산 임대업체 대표 C씨(63)는 E씨를 무연고자로 받아들인 뒤 보증금 등 명목으로 1억여원을 가로챈 혐의로 징역 1년6월에 집행유예 2년을 각각 선고받았다. 지인인 D씨(62)도 수사 무마 청탁을 명목으로 1000여만원을 챙긴 혐의가 인정돼 징역 6개월에 집행유예 2년이 내려졌다.

IQ 42의 중증 지적장애인인 E씨는 1988년 경기 성남에서 실종된 뒤 신안 염전에서 생활해온 것으로 조사됐다. 검찰은 A씨가 2014년 4월부터 2024년 8월까지 E씨를 염전에서 일하게 하며 임금을 지급하지 않고 계좌를 관리한 것으로 보고 재판에 넘겼다. 사건은 2023년 염전노동 실태 전수조사 과정에서 드러났지만, 즉각적인 분리 조치가 이뤄지지 않으면서 E씨는 이후 요양병원으로 옮겨진 뒤에도 추가 피해를 입었다.

신안 염전 착취 문제는 2014년 처음 드러난 뒤에도 반복됐다. 당시 장애인 수십명이 장기간 노동력을 착취당한 사실이 확인되며 사회적 파장이 컸고, 2021년에도 유사한 피해가 다시 확인됐다. 2023년 전수조사에서도 E씨를 비롯한 인권침해 의심 사례가 추가로 발견됐으며, 일부 피해자는 가족과 분리된 채 염전에서 생활하거나 행방이 확인되지 않은 상태인 것으로 파악됐다.

재판의 쟁점은 임금 지급의 실질성과 피해자의 의사 능력 여부였다. A씨 측은 임금을 계좌로 지급했고 계약도 정상적으로 체결됐다고 주장했지만, 재판장은 형식적 지급에 불과하다고 판단했다. 피해자가 계좌를 직접 관리하거나 계약 내용을 이해할 수 없는 상태였던 만큼, 이를 이용해 재산상 이익을 취득한 것으로 본 것이다.

이 사건은 방송 보도를 계기로 다시 공론화됐다. 장애인·인권단체들은 재판 과정에서 탄원서를 제출하고 엄벌을 촉구했다. 이들은 이번 사건이 개인의 일탈이 아니라 염전에서 이어진 구조적 착취라고 지적했다. 문제는 국제적으로도 확산됐다. 미국 관세국경보호청(CBP)은 지난해 신안 천일염 수입을 보류하고 현지 조사에 착수한 바 있다.

최 부장판사는 “장기간 반복된 범행으로 피해가 중대하고 죄책이 무겁다”며 “엄중한 처벌이 필요하다”고 양형 이유를 밝혔다.

피해자 측 최정규 변호사는 “이번 판결은 가해 행위의 중대성에 비춰 아쉬움이 남는다”면서도 “노동력 착취와 인신매매를 처벌하는 현행 법체계의 한계가 반영된 것으로 보인다”고 말했다.