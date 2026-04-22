‘소방관 2명 순직’ 저온창고 실화 혐의 30대 외국인 노동자 구속 송치

작업 지시한 업체 대표도 입건, 조사 중

전남 완도 수산물 저온창고 화재의 직접 원인으로 지목된 30대 외국인 노동자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

완도경찰서는 22일 화기를 사용해 페인트를 제거하다 불을 낸 혐의(업무상실화)로 중국 국적의 A씨(34)를 구속 송치했다.

A씨는 지난 12일 오전 전남 완도군 군외면의 한 수산물 저온창고에서 바닥에 시공된 페인트(에폭시)를 제거하던 중 불을 낸 혐의를 받는다. 당시 A씨는 작업 편의를 위해 토치를 사용했고, 이 과정에서 불꽃이 샌드위치 패널 벽면으로 튀면서 화재가 시작된 것으로 조사했다.

미등록 외국인인 A씨는 시공업체 대표 B씨(60대)의 지시를 받아 홀로 작업하던 중 불이 나자 직접 신고하지 않고 B씨에게 먼저 연락한 것으로 파악됐다.

현장 인근에 있던 B씨는 작업장으로 돌아와 자체 진화를 시도했지만 불길을 잡지 못했고, 이후 소방당국에 신고한 것으로 조사됐다.

이 불은 진화 과정에서 급격히 확산했고, 내부에 투입된 소방대원 2명이 고립돼 숨졌다. A씨는 사고 뒤 다른 지역으로 달아났다가 경찰에 붙잡혔다. 법원은 도주 우려를 이유로 A씨에게 구속 영장을 발부했다.

경찰은 A씨에게 작업을 지시한 B씨에게도 업무상실화 혐의를 적용해 입건하고, 구체적인 지시 내용과 안전조치 여부 등을 조사하고 있다.