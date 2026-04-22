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‘소방관 2명 순직’ 저온창고 실화 혐의 30대 외국인 노동자 구속 송치

입력 2026.04.22 13:03

수정 2026.04.22 13:08

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작업 지시한 업체 대표도 입건, 조사 중

지난 12일 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 한 수산물 수산물 저온창고에서 난 불로 내부에 진입하던 소방관 2명이 숨졌다. 사진은 진화와 수색 작업 벌이는 소방 당국. 연합뉴스

지난 12일 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 한 수산물 수산물 저온창고에서 난 불로 내부에 진입하던 소방관 2명이 숨졌다. 사진은 진화와 수색 작업 벌이는 소방 당국. 연합뉴스

전남 완도 수산물 저온창고 화재의 직접 원인으로 지목된 30대 외국인 노동자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

완도경찰서는 22일 화기를 사용해 페인트를 제거하다 불을 낸 혐의(업무상실화)로 중국 국적의 A씨(34)를 구속 송치했다.

A씨는 지난 12일 오전 전남 완도군 군외면의 한 수산물 저온창고에서 바닥에 시공된 페인트(에폭시)를 제거하던 중 불을 낸 혐의를 받는다. 당시 A씨는 작업 편의를 위해 토치를 사용했고, 이 과정에서 불꽃이 샌드위치 패널 벽면으로 튀면서 화재가 시작된 것으로 조사했다.

미등록 외국인인 A씨는 시공업체 대표 B씨(60대)의 지시를 받아 홀로 작업하던 중 불이 나자 직접 신고하지 않고 B씨에게 먼저 연락한 것으로 파악됐다.

현장 인근에 있던 B씨는 작업장으로 돌아와 자체 진화를 시도했지만 불길을 잡지 못했고, 이후 소방당국에 신고한 것으로 조사됐다.

이 불은 진화 과정에서 급격히 확산했고, 내부에 투입된 소방대원 2명이 고립돼 숨졌다. A씨는 사고 뒤 다른 지역으로 달아났다가 경찰에 붙잡혔다. 법원은 도주 우려를 이유로 A씨에게 구속 영장을 발부했다.

경찰은 A씨에게 작업을 지시한 B씨에게도 업무상실화 혐의를 적용해 입건하고, 구체적인 지시 내용과 안전조치 여부 등을 조사하고 있다.

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