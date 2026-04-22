“불타고 파괴되고 죽음 당할지라도···우리는 올리브 나무를 키웁니다, 여전히 살아 있기에”

팔레스타인 농부, 두레생협에 ‘연대 감사 편지’ 이스라엘군·정착민들 폭력에도 꾸준히 농사 “농사와 결실, 끝까지 버텨내겠다는 무언의 의지” 두레생협, 팔 생산 올리브유 판매·재건 캠페인

팔레스타인 나블루스 주 서쪽 수라 마을 농부 모하마드 후세인은 올리브나무 약 100그루를 재배한다. 그는 지난 2월 두레생협에 전한 근황에서 “2024년 생산량은 약 60㎏이었는데, 2025년 약 7~8㎏으로 줄었다”고 했다. 올리브밭은 이스라엘이 치안과 행정을 담당하는 C구역에 있다. 2025년 가을 수확철 두 번, 그것도 제한 접근만 허용됐다고 한다. 그는 2024년 9월 이스라엘 정착민 방화로 약 30그루 올리브 나무를 소실했다고도 했다. 그는 “무장 정착민들의 위협과 협박을 동반한 토지 접근 거부, 농기계 압수 위험, 트랙터 사용 제한 때문에 농사도, 수확도 힘들다”고 했다. 정착민들은 나무뽑기, 작물 독살, 불도저 침입 같은 폭력도 저지른다고 한다.

분리장벽과 일상의 이동 통제, 불법정착민의 자원 파괴와 폭력, 이스라엘의 수원 독점과 물 이용 제한, 수출입 과정에서의 부당한 검열과 방해는 팔레스타인 농민들이 전쟁 전부터 겪는 문제다. 전쟁으로 폭력은 심해지고, 고통은 깊어졌다.

다행히 후세인은 혼자가 아니다. 팔레스타인 농민지원단체에서 일하는 한 인사는 지난 13일 두레생협에 ‘20년 연대 감사 편지’(맨아래 전문 게재)를 보내왔다. “팔레스타인에서 농사는 단순한 노동이 아닙니다. 그것은 우리를 이 땅에 묶어두는 끈입니다. 그것은 세상에 외치는 우리의 목소리입니다.” (서안지구) 헤브론 남부 온실에서 장미를 키우는 농부를 두고는 이렇게 말했다. “그는 본질적인 무언가를 굳게 붙들고 있었습니다. 꽃 한 송이 한 송이에는 노력과 불안, 기다림…. 그리고 조용하고도 흔들리지 않는, 끝까지 버텨내겠다는 의지가 담겨 있었습니다.” 이 이스라엘의 감시 때문에 신분을 밝히지 못했다.

올리브 재배는 생사를 다투는 문제이기도 하다. 이 농민지원단체는 “2023년에는 두 명의 노년 여성이 올리브나무를 돌보던 중 정착민에게 살해당했다”고 했다. 정착민들이 올리브 수확철(10~11월)마다 농민들을 공격하며, 특히 여성들을 표적으로 삼는다고 했다.

폭력과 파괴 행위에도 팔레스타인 농민들은 농사를 포기하지 않았다. 두레생협은 “농사를 짓는다는 것 자체가 이스라엘 압박에 맞선 가장 강력한 비폭력 저항이자 생존이기 때문”이라고 했다. 올리브 나무의 오랜 상징 중 하나는 ‘평화’다.

올리브 나무 재배는 팔레스타인 농업 생산의 약25%를 차지하는 중요 기반이다. 서안지구와 가자지구 전체에 약 1000만 그루의 올리브 나무가 자란다. 이스라엘군과 정착민의 폭력은 바로 생존과 생명 파괴 행위인 것이다. 이스라엘은 농사의 뿌리마저 뽑으려 한다. 두레생협은 “지난해 12월 이스라엘군은 두레생협의 파트너 단체 사무실을 습격했다. 기록 체계와 장비를 파괴하고, 활동가들을 구금했다”고 전했다.

두레생협은 2006년 6월부터 ‘평화 연대’를 위해 팔레스타인 올리브유를 국내 조합원들에게 공급하고 있다. 두레생협 조합원들은 방한한 팔레스타인 농민들과도 종종 만났다. 코로나19사태 등으로 한국 방문이 어려워지고도 2024년 2월까지 온라인 간담회를 진행했다. 지금은 온라인 교류조차 힘들어졌다. 두레생협은 28일 팔레스타인 생산자 초청 온라인 간담회를 열려고 했으나 전쟁 장기화와 현지 상황 악화로 일정이 취소됐다.

팔레스타인 농민들이 농사를 포기하지 않듯, 두레생협도 이 연대와 교류를 이어가려 한다. 다음달 6일 ‘2026 두레생협 민중교역·공정무역 주간 행사’를 연다. 검문소와 이동 통제를 체험하는 ‘올리브의 여정-팔레스타인에서 두레까지’, 여러 단체가 연대 실천에 관한 이야기를 나누는 ‘팔레스타인 연대실천활동사례 공유회: 연대하는 다양한 얼굴들’ 발표회를 연다. ‘농민지원단체 재건 기금 모금’ 캠페인도 진행한다. 모금액은 전액 현지로 전달해 인프라 복구와 농민 지원 재개에 사용한다.

배경선 매니저는 기자와 통화하며 “팔레스타인 사람들이 혼자가 아니라는 걸 느낄 수 있도록, 곁에 있겠다는 사람들이 있다는 걸 알리는 연대가 중요하다”고 했다. “농민들이 다시 땅을 일굴 수 있다는 사실을 세상이 기억”하는 것이다.

두레생협 조합원분들께,

팔레스타인의 심장에서 따뜻한 인사를 전합니다…

여러분께 연락을 드릴 때마다, 우리의 관계가 단순한 협력을 넘어 더 깊은 무언가로 성장했음을 느낍니다. 그것은 서로에 대한 책임감과 혼자가 아니라는 든든한 믿음 위에 뿌리를 내린, 깊고 인간적인 유대입니다.

오늘날 요르단강 서안에서 저희가 겪고 있는 것을 차마 말로 다 담아내기는 어렵습니다. 가자 전쟁 발발 이후, 일상의 리듬은 완전히 무너졌습니다. 검문소와 봉쇄가 일상 깊숙이 자리 잡으면서, 이제는 짧은 마을길조차 불확실함 속의 긴 여정이 되어버렸습니다.

최근 몇 주 사이, 이란과 이스라엘 간의 갈등이 높아지고 지역 전반의 긴장이 더해지면서 이 불확실성이 한층 더 짙어졌습니다. 이는 막연한 공포가 아닙니다. 내일이 어떻게 될지 모른 채, 일을 계획하고, 이동을 결정하고, 다음 농사철을 준비하는 모든 순간마다 온몸으로 살아내는 현실입니다.

그러나 그럼에도 불구하고, 여전히 사라지지 않는 것이 있습니다…

며칠 전, 저는 헤브론 남부의 작은 온실에서 장미를 키우는 젊은 농부와 함께 서 있었습니다. 꽃들은 눈이 시리게 아름다웠습니다… 하지만 그 꽃의 진정한 힘은 그것이 상징하는 의미에 있었습니다. 농부는 단순히 장미를 기르는 것이 아니었습니다. 그는 본질적인 무언가를 굳게 붙들고 있었습니다. 꽃 한 송이 한 송이에는 노력과 불안, 기다림… 그리고 조용하고도 흔들리지 않는, 끝까지 버텨내겠다는 의지가 담겨 있었습니다.

팔레스타인에서 농사는 단순한 노동이 아닙니다. 그것은 우리를 이 땅에 묶어두는 끈입니다.

그것은 세상에 외치는 우리의 목소리입니다.

“우리는 여전히 이곳에 존재한다… 그 모든 것에도 불구하고.”

그리고 솔직하게 말씀드리고 싶습니다. 여러분의 존재, 여러분의 연대, 여러분의 관심이… 저희에게 분명 전해집니다. 눈에 잘 보이지 않더라도, 그 마음은 이 작은 공간들에, 이 온실들에, 극한의 고난 속에서도 평범한 일상을 지켜내려 애쓰는 이 농부들에게 닿고 있습니다.

여러분의 연대는 단순한 도움이 아닙니다. 무너진 균형을 회복시키고, 우리의 일에 의미를 불어넣으며, 절망 앞에서도 희망을 놓지 않게 합니다. 이 소중한 인연을 가슴 깊이 간직하며, 진심으로 감사드립니다.

결국, 우리가 이 자리에 계속 서 있을 수 있는 것은 우리 힘만으로는 아닙니다. 누군가가 우리와 함께 서 있다는 것, 우리가 이 세상에서 혼자가 아니라는 그 사실이 우리를 버티게 합니다.

깊은 감사와 사랑을 담아,

팔레스타인에서