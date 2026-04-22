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경기교육감 선거 진보진영 단일 후보에 안민석···“경기교육의 미래 만들어 보답”

입력 2026.04.22 13:44

안민석 경기교육감 예비후보가 22일 경기도의회에서 선출 소감을 밝히고 있다.안 후보 캠프 제공

안민석 경기교육감 예비후보가 22일 경기도의회에서 선출 소감을 밝히고 있다.안 후보 캠프 제공

6·3 지방선거 경기교육감 선거의 진보 진영 단일후보로 안민석 예비후보가 선출됐다.

경기교육혁신연대는 22일 경기도의회에서 기자회견을 열고 진보진영 단일 후보로 안 후보가 선출됐다고 밝혔다.

경기교육혁신연대는 여론조사 결과 45%와 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 이같이 확정했다. 여론조사는 경기도민 1000명을 대상으로 이달 18일부터 20일까지, 선거인단 투표는 앞서 선거인단으로 등록한 유권자들을 대상으로 19일부터 전날까지 사흘간 진행됐다.

안 후보는 저를 민주진보 단일후보로 경기도민과 교육시민사회가 뽑아주신 것은 산적한 경기교육의 문제를 해결할 교육전문성과 추진력을 인정해주신 것이라고 생각해 머리 숙여 감사드린다”면서 “본선에서 반드시 승리해 경기교육의 미래를 만들어 보답하겠다”고 말했다.

이어 “세 후보(박효진·성기선·유은혜 예비후보)가 보여준 교육비전과 열정에 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “이제 경선이 끝난만큼, 우리 네명은 경기교육감 선거를 위한 원팀”의 미래를 걱정하는 원팀이다. 각 후보의 철학, 가치, 정책을 민주의 용광로에 넣어 하나로 합쳐내겠다”고 덧붙였다.

안 후보는 교육학 박사 출신으로 교사와 교수를 거쳐 17대 총선부터 오산에서 5선 국회의원을 지냈다.

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