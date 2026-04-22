‘협상’ 뒤 ‘뒤통수’ 여러 차례···신뢰 잃은 트럼프, 대이란 평화 협상 먹구름

미국과 이란의 2차 종전 협상이 성사되지 못한 가장 큰 이유는 우라늄 농축과 호르무즈 통제권을 둘러싼 입장차보다 서로에 대한 신뢰의 부재 때문으로 보인다. 협상 도중 두 번이나 이란의 뒤통수를 친 과거 전적이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 부메랑으로 돌아오고 있는 데다, 호르무즈 해협을 틀어쥔 이란에는 트럼프 대통령 특유의 ‘압박 전술’도 먹히지 않고 있다.

이란이 21일(현지시간) 2차 종전 협상에 불참하겠다고 확정하기 몇 시간 전까지도 미국 백악관은 J D 밴스 부통령이 파키스탄에 가서 이란과 합의안에 서명할 수 있을 것이라 낙관하고 있었다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 트럼프 대통령은 협상 재개가 무산된 후 폭격을 재개해야 하냐고 참모들에게 물으면서도, 전쟁이 장기화되는 것에 대해 경계하는 모습을 보였다고 WSJ는 전했다.

결국 휴전 연장은 전투를 재개하는 데 부담을 느낀 트럼프 대통령이 일단 해상 봉쇄 압박을 지속하며 추후 협상을 시도하려는 절충안을 택한 것이라 볼 수 있다. 그러나 트럼프 대통령에 대한 이란의 불신이 워낙 큰 탓에 ‘치킨 게임’ 양상으로 접어드는 양측의 대치 국면을 깰 돌파구를 찾기는 쉽지 않아 보인다.

이란 관리들은 버락 오바마 전 정권과 수년에 걸친 논의 끝에 맺은 이란 핵 합의에서 일방적으로 탈퇴한 트럼프 대통령을 ‘배신자’로 여긴다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다. 조 바이든 전 정권이 이란을 설득해 다시 합의를 끌어내려 했을 때도, 이란 정권은 미래에 또다시 트럼프 같은 사람이 나타나서 그 합의가 파기하지 않을 것이란 보장을 요구하며 거부했다고 한다.

트럼프 대통령은 재집권 후 이란과 힘들게 협상을 재개한 후에도 두 번이나 또 뒤통수를 쳤다. 지난해 6월 두 차례 회담을 진행한 상황에서 이란 핵 시설을 폭격했고, 지난 2월에는 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 암살하기 전날까지 제네바에서 이란과 회담을 진행했다.

이란이 이날 “트럼프의 휴전 연장은 의미가 없다. 기습 공격을 위한 시간벌기용 계책”이라고 트럼프 대통령의 휴전 연장을 평가절하한 것도 이런 학습효과 때문이다. 앞서 마수드 페제시키안 이란 대통령도 지난 19일 “미국은 과거의 전철을 밟아 외교를 배신하려 한다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 이번 전쟁 중에도 계속해서 손바닥 뒤집는 말을 바꿔왔다. 지난 7일 2주 휴전을 발표할 때는 “이란의 10개 항목 제안서는 협상할 수 있는 기반”이라고 말했지만, 다음날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “그 제안서는 쓰레기통에 버렸다”고 했다.

또 중재국인 파키스탄은 미국이 동의한 휴전 조건에 이스라엘의 레바논 공격 중단이 포함돼 있다고 확인했지만, J D 밴스 부통령은 이란 협상단이 “영어를 잘 이해하는지 의문”이라며 부인했다. 트럼프 대통령이 곧 이슬라마바드에서 2차 종전 협상이 열릴 것이라고 낙관적인 분위기를 띄워놓고는 지난 19일에 이어 20일에도 이란 연계 유조선을 나포해 긴장을 고조시킨 것도 이란으로선 미국의 발언에 무게를 싣기 어렵게 만들고 있다.

전문가들은 휴전 기간과 대치 상황이 장기화되면 미국과 이란 모두에게 위험 부담이 가중된다고 지적했다. 기드온 라흐만 파이낸셜타임스 수석 칼럼니스트는 “향후 몇 주, 어쩌면 몇 달 동안 이란과 미국은 서로의 의지를 시험하면서 긴장 고조와 협상이 번갈아 진행되는 양상을 보일 가능성이 크다”고 내다봤다. 이는 호르무즈 해협이 길게는 몇 달 더 봉쇄된 상태로 유지될 것이란 뜻으로, 유가가 통제 불가능한 수준까지 치솟을 수 있다.

파키스탄의 안보·국방 분석가인 안자 사킵 아쿤드는 “휴전 연장은 외교의 기회를 늘리지만 동시에 양측 모두 추가 시간을 이용해 군사적, 정치적 입지를 재정비할 것”이라며 “길어진 휴전에도 결국 협상이 교착상태에 빠질 경우 그 파국은 더욱 심각해질 것”이라고 알자지라에 말했다.

미 싱크탱크인 스팀슨센터의 바버라 슬라빈 석좌연구원은 “협상을 재개하려면 미국이 극단적인 요구를 포기하고, 문제 해결에 진지하게 임하고 있다는 어떤 제스처라도 보여줘야 한다”고 알자지라에 말했다. 그러나 속전속결 해결방식과 압박 전략을 선호하는 트럼프 대통령이 먼저 해상 봉쇄를 해제할지는 미지수다.