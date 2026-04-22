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한화, 캐나다 앨버타주와 포괄적 경협…잠수함 수주전 총력

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본문 요약

한화그룹이 캐나다 방산 제조 거점으로 성장 중인 앨버타주 정부와 에너지·방산·조선 등 산업 전반에 걸쳐 포괄적 경제 협력 관계를 구축하기로 했다.

한화그룹과 앨버타주는 개별 사업 협력을 넘어 앨버타주를 거점으로 한 중장기 투자와 산업 생태계 구축을 모색해나갈 계획이다.

한화에너지, 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화파워 등 주요 계열사가 전략적 파트너로 참여해 석유, 액화천연가스, 수소, 탄소 포집·저장, 방산·조선 공급망 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한화, 캐나다 앨버타주와 포괄적 경협…잠수함 수주전 총력

입력 2026.04.22 13:53

수정 2026.04.22 14:55

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  • 김경학 기자

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한화에너지, 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화파워 등 주요 계열사 파트너로 참여

이재규 한화에너지 대표와 대니엘 스미스 캐나다 앨버타주 수상이 기념품을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 이 대표가 든 건 에드먼턴이 연고지인 아이스하키팀 오일러스 유니폼이고, 스미스 수상이 든 건 프로야구팀 한화 이글스 유니폼. 한화그룹 제공

이재규 한화에너지 대표와 대니엘 스미스 캐나다 앨버타주 수상이 기념품을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 이 대표가 든 건 에드먼턴이 연고지인 아이스하키팀 오일러스 유니폼이고, 스미스 수상이 든 건 프로야구팀 한화 이글스 유니폼. 한화그룹 제공

한화그룹이 캐나다 방산 제조 거점으로 성장 중인 앨버타주 정부와 에너지·방산·조선 등 산업 전반에 걸쳐 포괄적 경제 협력 관계를 구축하기로 했다.

한화그룹은 지난 21일(현지시간) 캐나다 앨버타주 에드먼턴에 있는 주정부 청사에서 ‘상호 호혜적 투자 기회 발굴과 장기 협력 관계 구축을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 한화오션이 추진하고 있는 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP)와 관련해 현지 산업 파트너십과 경제협력을 체계적으로 추진하기 위해 마련됐다. CPSP는 디젤 잠수함 최대 12척을 발주하는 60조원 규모 사업으로, 한화와 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 경쟁하고 있다.

한화그룹과 앨버타주는 개별 사업 협력을 넘어 앨버타주를 거점으로 한 중장기 투자와 산업 생태계 구축을 모색해나갈 계획이다. 한화에너지, 한화오션, 한화에어로스페이스, 한화파워 등 주요 계열사가 전략적 파트너로 참여해 석유, 액화천연가스(LNG), 수소, 탄소 포집·저장(CCS), 방산·조선 공급망 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

단기적으로는 천연가스 등 자원 교역을 확대해 협력 기반을 다지고 중장기적으로는 수소·암모니아 기반 청정에너지 사업, 탄소 관리 인프라 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다. 또 캐나다의 자주적 산업 역량 확보, 장기 유지·보수·운용 능력 강화, 지역 방산 생태계 구축 등도 뒷받침한다.

대니엘 스미스 앨버타주 수상은 “한화그룹과의 협약은 국제 투자처로서 앨버타의 경쟁력을 보여주는 동시에 글로벌 기업들이 앨버타와의 협력에 높은 가치를 두고 있음을 입증한다”고 밝혔다. 이재규 한화에너지 대표는 “한화그룹의 역량을 결집해 다양한 분야에서 실질적인 협력 성과를 만들어나가겠다”고 밝혔다.

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