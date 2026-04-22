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트럼프 지지율 30% 초반으로 하락···집권 2기 이후 최저치

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 30% 초반대로 떨어지고, 경제 정책에 대한 지지율은 이보다 더 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다.

트럼프 대통령의 경제 정책 지지율은 지난달 38%에서 이번 달에는 30%로 전반적인 지지율보다 더 크게 떨어졌다.

이란 문제에 대한 트럼프 대통령의 지지율은 32%로 지난달 35%에서 살짝 더 내려갔다.

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트럼프 지지율 30% 초반으로 하락···집권 2기 이후 최저치

입력 2026.04.22 13:56

  • 배시은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 21일 미국 백악관 다이닝룸에서 말하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일 미국 백악관 다이닝룸에서 말하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정수행 지지율이 30% 초반대로 떨어지고, 경제 정책에 대한 지지율은 이보다 더 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다.

AP통신과 시카고대 여론조사센터(NORC)가 지난 16∼20일 미국 성인 2596명을 대상으로 실시해 21일(현지시간) 발표한 여론조사 결과(표본오차 ±2.6%포인트)에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 33%로 나타났다.

이는 같은 기관의 지난달(19∼23일) 조사 때의 38%보다 5%포인트 하락한 것으로, 특히 트럼프 대통령이 지난해 1월 집권 2기 행정부를 출범한 이후 최저치다.

AP통신은 “트럼프 대통령의 지지율 하락은 중간선거에서 연방 상·하원 다수당 지위를 지키려 하는 공화당에 문제를 야기할 수 있다”고 짚었다.

트럼프 대통령의 경제 정책 지지율은 지난달 38%에서 이번 달에는 30%로 전반적인 지지율보다 더 크게 떨어졌다.

이란 문제에 대한 트럼프 대통령의 지지율은 32%로 지난달 35%에서 살짝 더 내려갔다. 이는 이란과의 휴전 및 종전 협상이 돌파구를 찾지 못하고 있는 상황이 반영된 것으로 풀이된다.

생활 물가 대응의 경우 지지율이 더 낮아 응답자의 고작 23%만 트럼프 대통령을 지지한다고 답해 이 문제에 대한 미국인들의 불만이 커지고 있음을 보여줬다. 생활 물가 지지율은 트럼프 대통령 지지층인 공화당원 사이에서도 51%에 그쳤다.

트럼프 대통령의 이민정책에 대한 지지율만 40%를 기록하며 지난달 38%에서 소폭 상승한 것으로 나타났다.

영문번역(English Translation)
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