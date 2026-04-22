HD현대중공업, 국내 최초 해외 발주 쇄빙전용선 수주

스웨덴과 5000억 규모 1척 건조 계약

HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외에서 발주한 쇄빙전용선을 수주했다. 북유럽 쇄빙선 제조 강국과 경쟁해 이뤄낸 성과다.

HD현대중공업은 22일 스웨덴 해사청과 3억4890만달러(5154억6000만원) 규모의 쇄빙전용선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 쇄빙전용선은 해수면 얼음을 분쇄해 일반 선박의 항로를 열어주는 역할을 한다.

수주한 쇄빙전용선은 길이 126ｍ, 배수량 1만5000t 수준의 대형 선박이다. 최대 1.2ｍ 수준의 얼음을 연속해서 깰 수 있는 능력을 갖췄다.

이번 계약은 한국 조선소가 해양수산부 등 국내 기관이 아닌 해외에서 발주한 쇄빙전용선을 처음으로 수주했다는 점에서 의미가 있다. 핀란드·노르웨이 등 쇄빙선 제조 강국을 제치고 따낸 계약이기도 하다. HD현대중공업은 “가격 경쟁력을 비롯해 납기, 기술력 등에서 고르게 높은 평가를 받았다”고 자평했다.

HD현대중공업은 쇄빙전용선을 2029년 인도할 예정이다. 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙과 선단 운항 지원, 예인 작업과 빙해 관리 업무를 수행할 계획이다.

HD현대중공업은 “쇄빙선 건조 능력을 바탕으로 글로벌 함정, 특수목적선 시장을 적극적으로 공략하겠다”고 밝혔다. 특히 지난해 쇄빙선 관련 예산을 90억달러(13조3000억원) 규모로 확대하는 법안을마련한 미국 시장 진출이 주요 목표다.

주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 세계 시장에서 인정받았다”며 “기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.