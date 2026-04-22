성수·건대입구 잇는 10㎞ 선형 정원 구축…최장·최대 서울국제정원박람회 연다

서울숲에서 건대입구까지 약 10㎞ 구간에 인도를 따라 선형 정원이 만들어진다. 서울국제정원박람회는 서울숲을 벗어나 도시 곳곳으로 확장된다.

서울시는 오는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲 일대에서 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’가 역대 최대 규모로 진행된다고 22일 밝혔다. 순수 조성면적은 167개 정원, 9만㎡로 지난해 보라매공원 행사(2만㎡)보다 4.5배로 증가했다. 박람회 기간은 역대 가장 긴 180일이다.

올해 박람회는 주 행사장인 서울숲을 중심으로 인근 한강과 광진구까지 도시 전역에 정원을 확장했다. 서울숲 내부에는 131개 정원이 조성되고, 서울숲과 이어진 한강둔치에 6개, 성수동·건대입구 일대 도로와 골목에 선형정원을 비롯한 크고 작은 정원 36개가 조성됐다.

특히 왕십리로·아차산로를 따라 약 10㎞ 구간이 선형 정원으로 연결된다. 보행구간에 가로정원과 화분, 교각 경관연출 등을 조성했다. 성수수제화공원·상원어린이공원 등 노후 공원은 정원으로 재정비하고, 카페거리·연무장길 등에도 걸이화분 등을 설치했다.

정원 전시에는 세계적 거장부터 국내외 작가와 일반 시민, 기업·기관이 참여한다. 초청작가인 프랑스 조경가 앙리바바는 ‘흐르는 숲 아래 정원’을 서울숲 잔디광장 동측에 선보인다. 국제공모 당선 5개 팀(한국 2팀, 이탈리아·인도·중국 각 1팀)의 작품도 서울숲에 조성됐다.

기업의 기부정원도 풍성하다. 대우건설·GS건설·HDC·호반건설 등 주요 건설사가 잔디광장 주변에 정원을 조성했다. K뷰티 기업인 클리오는 ‘K뷰티 정원&파비온’을 열고 팝업 프로그램을 운영한다. 농심은 신라면 출시 40주년을 기념한 테마공원을 꾸렸다. 무신사는 성수동을 상징하는 벽돌 소재를 활용한 휴게형 정원을 호숫가 인근에 조성했다.

시는 정원문화를 전국으로 확산하기 위해 오는 25일 개막하는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’와 연계 운영한다. 서울숲 내에 충남존을 별도 조성해 태안 박람회 참여 기업의 정원을 소개하고, 서울 캐릭터 해치와 태안 캐릭터 해온·소미를 활용한 공동 홍보를 진행한다.

관람 편의를 위해 서울숲 내 좌석 수를 기존 2167개에서 4620개로 두 배 이상 늘렸다. 푸드트럭은 지난해보다 3배 많은 30대 규모로 확대 운영한다. 도슨트 투어는 외국인·장애인 맞춤형 해설을 포함해 9개 국어 큐알(QR) 안내와 함께 상시 운영된다. 오세훈 시장은 “태안과의 상생으로 더 풍성해진 이번 정원박람회 행사가 전 세계인의 사랑을 받는 ‘정원도시 서울’의 이정표가 되길 기대한다”고 밝혔다.