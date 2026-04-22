“화물연대 차량이 경찰관 밟았다” 가짜뉴스 확산···경찰 “사실 아냐”

민주노총 공공운수노조 화물연대 집회 과정에서 조합원이 사망하는 사고가 발생한 이후 온라인에서 ‘화물연대 차량이 경찰관을 밟았다’는 내용의 허위·조작정보가 확산하고 있다. 경찰은 “사실이 아니다”라고 밝혔다.

경찰청은 22일 공지를 통해 “‘화물연대 스타렉스 차량이 돌진해 경찰을 밟고 지나갔다는 글과 영상이 커뮤니티를 통해 확산하고 있다’며 사실이 아니다”라고 밝혔다.

지난 20일 경남 진주시의 CU진주물류센터 앞 집회 현장 인근에서 화물연대 조합원 3명이 2.5t 탑차에 치여 1명이 사망하는 사고가 났다. 이 사고와 관련한 허위정보가 확산하자 경찰이 사실이 아니라며 반박에 나선 것이다.

경찰은 이날 퍼진 글·영상이 “오늘(22일)이 아닌 지난 20일에 발생한 상황”이라며 “(화물연대 차량이)경찰을 밟고 지나간 바가 없다”고 밝혔다. 경찰에 따르면 당시 상황으로 인해 경찰 1명이 경상을 입었다. 당시 차량을 몬 운전자 남성은 현장에서 특수공무집행방해 등 혐의로 체포돼 지난 21일 구속영장이 신청됐다.

화물연대 조합원 사망 사고는 이 영상 속 사고 3시간 전쯤인 지난 20일 오전 10시30분쯤 발생했다. 이 사고로 화물연대 조합원 1명이 사망하고, 2명이 차량에 치여 각각 중상·경상을 입었다. 경찰은 사고 차량을 운전한 비조합원 기사에 대해 22일 살인·특수상해 등 혐의로 구속영장을 신청했다.