소방기관 사칭 ‘소방점검·과태료 등 협박 후 강매’···사기 범죄 한 해 1300여건

소방기관을 사칭해 소방 점검과 과태료 부과를 빌미로 소화기 구매를 강요하는 등의 사기 범죄가 연간 1300여건에 달하는 것으로 나타났다.

22일 소방청에 따르면 최근 1년간(3월말 기준) 전국 소방기관 사칭 범죄는 1309건이 발생했다. 실제 금전적 피해를 본 업체는 161곳이고, 누적 피해액은 29억5000만원이다.

최근 범죄 수법은 단순한 물품 대리 구매를 요청하는 수준을 넘어 행정처분에 대한 사업주의 불안 심리를 정교하게 파고드는 ‘협박성 강매’ 형태로 진화하고 있어 더욱 주의가 요구된다.

예컨대 소방서 간부를 사칭한 사기 일당이 주유소나 공장 등에 전화해 ‘소방 점검 예정인데 리튬이온 소화기가 비치돼 있지 않으면 막대한 과태료가 부과된다’고 하는 등 행정처분에 대한 사업주의 불안 심리를 파고드는 수법이다. 이후에는 가짜 안내 문자를 발송해 특정 업체에서 제품을 구매하도록 유도하고, 수천만 원을 가로채는 방식이다.

이 밖에 소방서 명의를 도용한 위조 공문서를 철물점 등에 보내 구급함이나 사다리 등 소방 용품의 대리 구매를 요청한 뒤 대금을 가로채고 잠적하는 이른바 ‘노쇼 사기’도 기승을 부리고 있다.

소방청은 어떠한 경우에도 소방기관이 사업장에 직접 전화나 문자를 보내 특정 업체 소방 용품을 구매하도록 권유하거나 알선하지 않는다고 강조했다. 또 민간 업체에 물품 대리 구매를 지시하거나 개인 계좌로 돈을 송금받는 일은 절대 없다고 덧붙였다.

소방청은 “소방 점검이나 과태료를 언급하며 물품 구매를 강요하거나 대리 구매를 요청하는 경우 100% 사기 범죄”라며 “의심스러운 연락이나 문자를 받으면 즉시 전화를 끊고 119나 112에 신고해 피해를 예방하라”고 당부했다.