삼성 하만, 이재용 인수 10년 만에 매출 2배

이재용 삼성전자 회장이 하만을 인수한 지 10년 만에 삼성 하만의 매출이 2배 증가하는 등 삼성 하만이 글로벌 오디오·전장 분야 선두 기업 지위를 굳히는 모습이다.

22일 삼성전자에 따르면 지난해 삼성 하만의 매출은 15조7833억원, 영업이익은 1조5311억원을 기록했다. 이는 역대 최대 실적으로, 삼성이 하만을 인수한 직후인 2017년 매출(7조1034억원)보다 2배 넘게 늘어난 것이다. 영업이익률도 9.7%를 기록했다.

특히 세계 40위권 전장 기업(미 오토모티브뉴스 선정)에 속하는 만큼 전장 관련 사업이 전체 매출의 65~70%를 차지하는 것으로 알려졌다. 삼성 하만은 전장 부품인 디지털 콕핏 및 카오디오, 무대 음향 등 전문 오디오·블루투스 스피커 분야에서는 세계 1위를 기록하고 있다.

삼성의 하만 인수는 전장 분야를 ‘삼성의 차세대 성장 동력’으로 꼽은 이재용 회장의 결정에 따라 이뤄졌다. 2016년 11월 당시 삼성의 하만 인수 발표 당시 인수가인 9조4000억원은 한국 기업의 외국 기업에 대한 인수·합병(M&A) 역사상 가장 규모가 컸다. 삼성 하만의 주요 전장 부품이 삼성전자의 IT·반도체·이동통신·디스플레이·전자소자 등 여러 제품과 결합되면서 시너지 효과가 나고 있다는 평가가 나온다.

삼성 하만은 모기업의 지원을 바탕으로 추가 인수 등 미래 투자를 계속하고 있다고 삼성전자는 밝혔다. 지난해 12월 독일 전장 기업 ZF의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업부 인수는 삼성 하만의 자율주행 통합 운용 역량을 한층 강화할 것으로 기대된다. 또한 대표 오디오 브랜드인 JBL이 올해 80주년을 맞는 가운데, 삼성 하만은 지난해 하이엔드 오디오 브랜드 B&W를 보유한 마시모 오디오 사업부 인수를 통해 더욱 폭넓은 오디오 생태계를 갖춰나가고 있다는 평가다.