“산나물 맘대로 따면 안 돼요”…다음달까지 집중단속

산림청이 다음달까지 산나물 불법 채취 행위 등을 집중단속한다.

산림청은 입산객 증가가 예상되는 다음달 말까지 ‘봄철 산림 내 불법행위 집중단속’을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 집중 단속은 지방산림청과 국유림관리소, 지방자치단체가 합동으로 실시한다. 인터넷이나 동호회를 기반으로 이뤄지는 산행 모임의 임산물 불법 채취가 주요 단속 대상이다.

산주의 허가 없이 산에서 임산물을 무단 채취하다 적발되면 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’에 따라 5년 이하 징역이나 5000만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다.

산림당국은 집중 단속 기간 산림사법경찰을 현장에 투입하고, 드론을 활용해 입체적인 단속을 진행할 예정이다. 위법행위가 적발되면 사소한 법 위반 사항이라도 무관용 원칙으로 엄중 조치한다는 방침이다.

집중 단속 기간 산불 위험 요인도 들여다 볼 계획이다. 산림이나 산림 인접지역에서 불을 피우는 경우 200만원 이하의 과태료가 부과되며, 산에서 담배를 피우거나 담배꽁초를 버린 경우에도 70만원 이하 과태료 처분이 내려질 수 있다. 입산통제구역에 무단으로 들어가는 행위도 20만원 이하 과태료 처분 대상이다.

박영환 산림청 산림환경보호과장은 “최근 산림 내 불법 행위 단속이 드론 등 첨단 장비를 활용해 촘촘히 이뤄지고 있다”며 “무심코 이뤄지는 산나물 채취 행위도 무거운 처벌을 받을 수 있는 만큼 법을 준수하고, 산림자원 보호에 협조해 주시길 당부한다”고 말했다.