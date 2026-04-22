“자칫 관광객 피해로” 제주 우도서 활개치는 무등록 전동카트 ···도, “전면 차단”

한 달간 도·시·경찰 등 유관기관 합동 대응 미등록 전동카트, 무보험 차량 등 주요 단속

제주의 대표적인 부속 도서인 우도에서 운행이 금지된 전동카트가 여전히 관광객에게 대여되는 것으로 나타났다. 도는 전동카트의 무등록·무보험 운행이 관광객 피해로 이어질 것을 우려해 강력하게 단속하기로 했다

제주도는 지난 20일부터 한 달간 제주시 우도면 내 불법 이동수단 운행을 차단하기 위한 유관기관 합동 집중 단속에 돌입했다고 22일 밝혔다.

이번 단속은 지난달 19일부터 시행된 ‘우도 운행제한 4차 연장 변경 명령’ 실효성을 높이고 일부 대여업체의 위반 행위를 차단하기 위한 것이다.

우도에서는 현재 운행이 금지된 전동카트를 관광객에게 대여하는 행위가 지속되는 것으로 확인됐다. 주로 골프장에서 쓰이는 전동카트가 무등록, 책임보험 미가입 상태에서 일반 도로를 달리는 것이다. 자칫 사고가 발생했을 때 관광객이 제대로 된 보상을 받지 못할 뿐만 아니라 수리비까지 떠안을 수 있다.

도 관계자는 “잇단 단속에 4개 업체 중 3개 업체가 관련 영업을 중단했으나 여전히 1개 업체에서 전동카트 35대를 포함해 무등록 이륜차와 다인승 전기이동장치 등 77대를 운영 중”이라면서 “해당 업체에 지난달부터 212건 과태료를 부과했지만 요지부동”이라고 말했다. 12건 범칙금 부과도 받은 것으로 전해졌다.

도는 이번 단속을 통해 무등록 전동카트, 책임보험 미가입 차량, 사용신고 미대상 이륜차 등을 중점 점검한다. 아울러 지난 4차 명령에서 금지된 원동기장치자전거, 개인형 이동장치(PM) 운행 여부도 집중적으로 확인한다.

단속과 함께 홍보 활동도 병행된다. 도 본섬과 우도를 잇는 도항선 내 외국어 안내방송, 홍보 현수막 게시, 전단지 배부 등을 통해 관광객에게 위험성을 알리고 사업자의 법규 준수를 유도할 계획이다.

도는 이번 단속과 함께 탈세 등 여러 부분을 살펴본 후 가능하다면 세무조사도 의뢰할 방침이라고 밝혔다.

도 관계자는 “우도는 도로 폭이 좁고 보행자와 관광객 이동이 많아 불법 운행 차량이 곧바로 큰 사고로 이어질 수 있다”면서 “이번 집중 단속으로 우도 내 불법 이동수단 운행을 차단하고, 주민과 관광객 모두가 안심할 수 있는 교통환경을 조성할 방침”이라고 밝혔다.