‘살인 혐의’ CU 화물연대 사망 사고 탑차 운전자, 23일 구속심사

창원지방검찰청 진주지청은 민주노총 공공운수노조 화물연대 집회에서 조합원들을 차로 쳐 숨지게 한 혐의(살인·특수상해)로 40대 비조합원 남성 A씨에 대해 구속영장 청구했다고 22일 밝혔다.

A씨는 지난 20일 오전 10시 32분쯤 진주시 정촌면 예하리 CU진주물류센터 앞 집회 현장 인근에서 2.5t 탑차를 몰고 화물연대 조합원 3명을 들이받은 혐의를 받는다.

이 사고로 50대 조합원 1명이 심정지 상태에서 병원으로 이송됐으나 숨졌고, 또 다른 조합원 2명도 각각 중상과 경상을 입었다.

앞서 경찰은 사고 당시 A씨를 특수상해 혐의로 현행범 체포했으나, 미필적 고의가 있다고 판단해 살인 혐의를 적용해 구속영장을 검찰에 신청했다.

창원지법 진주지원은 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 23일 오전 11시에 연다.

검찰은 또 화물연대 조합원 B·C씨 등 2명에 대해서도 구속영장을 청구했다. B씨는 지난 20일 탑차 사고 직후 물류센터 바리케이드를 향해 차량을 운전해 경찰 3명을 다치게 한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는다. B씨도 23일 오전 11시에 영장 실질심사를 받는다.

C씨는 사고 전날인 19일 화물연대 집회 중 흉기를 이용해 자해하거나 불특정인을 다치게 하겠다며 경찰관을 위협한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는다. C씨는 22일 오전 11시부터 영장 실질심사를 받고 있다.