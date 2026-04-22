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‘액상형 전자담배도 담배’···대구, 24일부터 합동조사

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본문 요약

대구시는 오는 24일부터 '담배사업법' 개정안 시행을 계기로 합동조사를 벌인다고 22일 밝혔다.

대구 9개 구·군 보건소에서는 시민들의 혼선을 최소화하기 위해 현수막·전광판·홈페이지·소식지·사회관계망서비스 등을 통해 확대된 담배 정의와 관련 규제 사항을 적극 홍보 중이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 "담배사업법 개정으로 규제 대상이 확대된 만큼, 이번 합동 조사를 통해 지역사회 내 금연 환경을 조기에 정착시키겠다"면서 "간접흡연 피해가 없는 쾌적한 환경을 만들기 위해 시민들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.

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‘액상형 전자담배도 담배’···대구, 24일부터 합동조사

입력 2026.04.22 15:11

  • 백경열 기자

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담배 정의 확대와 합성니코틴 규제 관련 카드뉴스 일부. 대구시 제공

담배 정의 확대와 합성니코틴 규제 관련 카드뉴스 일부. 대구시 제공

대구시는 오는 24일부터 ‘담배사업법’ 개정안 시행을 계기로 합동조사를 벌인다고 22일 밝혔다.

이번 조사는 담배규제 준수사항 변경안의 조기 정착을 위한 조치로 다음 달 15일까지 진행될 예정이다. 대구시는 9개 구·군과 함께 4개조로 나눠 야간 및 휴일에도 점검을 이어간다는 방침이다.

주요 점검 항목은 금연구역 내 흡연행위와 금연구역 및 구역 내 흡연실 기준, 담배자동판매기 설치 기준, 담배소매점 내 담배광고 준수 여부 등이다.

담배사업법 개정안은 연초(煙草)의 잎을 원료로 한 제품만을 담배로 정의하던 기존 범위를 확대하는 내용을 담았다. 연초나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 만든 제품까지 담배에 포함된다.

이에 따라 규제 사각지대에 있었던 합성니코틴 액상형 전자담배 등 모든 담배가 규제 대상이 된다.

대구 9개 구·군 보건소에서는 시민들의 혼선을 최소화하기 위해 현수막·전광판·홈페이지·소식지·사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확대된 담배 정의와 관련 규제 사항을 적극 홍보 중이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “담배사업법 개정으로 규제 대상이 확대된 만큼, 이번 합동 조사를 통해 지역사회 내 금연 환경을 조기에 정착시키겠다”면서 “간접흡연 피해가 없는 쾌적한 환경을 만들기 위해 시민들의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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