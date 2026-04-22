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홍준표, 조선일보 겨냥 “보수 몰락 장본인…밤의 대통령? 이제 니들 시대가 아니다”

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본문 요약

홍준표 전 대구시장이 22일 조선일보를 겨냥해 "한때는 밤의 대통령이라고 하면서 한국 사회를 쥐락펴락했겠지만 시대가 달라졌고 미디어 환경도 달라졌다"며 "이제 니들의 시대가 아닌 전 국민의 시대가 되었다"고 밝혔다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에 "장동혁 대표를 물러나라고 한 어느 보수 언론의 칼럼을 보았다"며 이같이 적었다.

해당 칼럼은 '장동혁 대표, 지금이 물러날 적기다'라는 제목의 22일자 조선일보 칼럼으로 보인다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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홍준표, 조선일보 겨냥 “보수 몰락 장본인…밤의 대통령? 이제 니들 시대가 아니다”

입력 2026.04.22 15:23

  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장. 경향신문 자료 사진

홍준표 전 대구시장이 22일 조선일보를 겨냥해 “한때는 밤의 대통령이라고 하면서 한국 사회를 쥐락펴락했겠지만 시대가 달라졌고 미디어 환경도 달라졌다”며 “이제 니들의 시대가 아닌 전 국민의 시대가 되었다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 이날 페이스북에 “장동혁 (국민의힘) 대표를 물러나라고 한 어느 보수 언론의 칼럼을 보았다”며 이같이 적었다. 해당 칼럼은 ‘장동혁 대표, 지금이 물러날 적기다’라는 제목의 22일자 조선일보 칼럼으로 보인다.

그는 이 칼럼을 두고 “구구절절이 옳은 말”이라면서도 “그런데 한국 보수 진영이 몰락하게 만든 장본인들이 누구인가”라고 되물었다.

그는 “윤석열 정권을 띄우고 창출에 앞장선 세력들이 누구인가”라며 “윤석열 정권에서 한동훈(전 국민의힘 대표)을 부추겨 윤석열과 차별화해야 차기 지도자가 된다고 부추긴 사람들이 누구인가. 그것 때문에 윤석열 정권은 한동훈과 갈등으로 망한 것 아닌가”라고 비판했다.

홍 전 시장은 “자기들이 정권을 세우고 망하게도 할 수 있다는 오만으로 한국 보수진영을 손아귀에 넣고 농단하다가 인제 와서 대안 제시도 없이 장동혁을 물러나게 하고 니들이 지지해 오던 철부지 나르시시스트를 복귀 시켜 한국 보수진영을 또 망치려 하는가”라고 일갈했다. 그는 “아니면 서울시장 낙선하면 또 2006년 6월 지방선거 때처럼 오세훈을 옹립하려 하는가”라고 적었다.

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