박찬대 인천시장 출마 공식 선언···“인천서 나고 자란 것이 자부심되게 하겠다”

더불어민주당 소속 박찬대 국회의원이 6·3 지방선거에서 인천시장에 출마하겠다고 공식 선언했다.

박 의원은 22일 인천시청 앞 애뜰광장에서 “인천은 지금 중대한 기로에 서 있다”며 “성장이 멈춘 도시로 남을지, 아니면 대한민국을 세계 3대 강국으로 이끄는 ‘G3 코리아’의 심장이 될지 골든타임에 놓였다”며 “판을 뒤집고, 거침없이 돌파해 인천을 대한민국을 이끄는 도시로 만들겠다”고 출마 이유를 밝혔다.

이어 “인천에서 태어나고 자란 박찬대의 모든 역량을 인천을 위해 남김없이 쏟아부어, 인천에서 나고 자란 것이 자부심이 되는 도시를 만들겠다”고 덧붙였다.

박 의원은 “인천시민의 심장은 하루도 멈춰 선 적이 없는데, 대한민국의 심장 인천은 민선 8기 인천시정의 무능 때문에 멈춰있다”며 “민선 8기 유정복 인천시장은 제물포 르네상스와 뉴홍콩시티, 원도심 개발 등을 추진했지만 실행보다 용역이 많았다”고 주장했다.

또 “국민께서 윤석열 정부를 탄핵하고 이재명 정부를 세우자 나라가 확 달라졌는데, 이제 인천도 압도적으로 달라져야만 한다”고 강조했다.

박 의원은 인천시장에 당선되면 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 가동해 민생 방파제를 쌓고, 시민들이 따뜻한 일상을 보내도록 하겠다고 밝혔다.

지역화폐인 인천 e-음카드 결제 한도를 높이고, 캐시백을 강화하는 한편, 서민 부담이 큰 주유비까지 포함해 생활비 부담을 낮추겠다고 밝혔다. 또한 산후조리원 지원 대상을 넓히고, 아동단식 단가를 올리는 것은 물론 청년 월세 지원도 확대하겠다고 설명했다.

전국을 넘어 세계에서 오기 좋은 인천을 위해 인천발 KTX와 광역급행철도(GTX)-B, 수도권 서남부선, 주안~송도선 등 교통망도 대폭 확충하겠다고 밝혔다.

박 의원은 인천의 미래 비전으로 인공지능(AI)의 ‘A’, 바이오의 ‘B’, K-컬처의 ‘C’, 해상풍력에너지의 ‘E’를 결합한 ‘ABC+E’를 추진하겠다고 밝혔다.

‘ABC+E’ 전략을 강력한 에너지로 삼아 좋은 일자리를 만들고, 시민들의 지갑을 두둑하게 만들어 인천지역 임금근로자 평균 총급여를 전국 10위인 4183만원에서 2030년까지 5500만원으로 전국 5위로 끌어올리겠다고 박 의원은 약속했다.

박 의원을 특히 시장이 되면 시청 집무실에서 용역 보고서만 기다리는 시장이 아니라, 직접 현장으로 달려가 답을 찾고 푸는 현장형 시장이 되겠다고 말했다.

박 의원은 이날 출마 선언 후 첫 일정으로 송도에 있는 롯데바이오로직스와 셀트리온 등 바이오기업을 방문했다.

인천에서 태어나고 자란 박 의원은 2016년 20대 총선에서 민주당이 한 번도 승리한 적 없는 인천 연수구갑에 출마해 214표 차이로 승리했고 이후 내리 3선에 성공했다. 민주당 원내대표와 당대표 직무대행도 역임했다.

박 의원은 국민의힘 인천시장 후보로 공천돼 3선에 도전하는 유정복 현 인천시장과 맞붙는다. 유 시장은 오는 29일 시장직을 휴직하고, 본격적인 선거 운동에 나설 예정이다.