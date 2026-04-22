서울 강북구가 구민 이용이 잦은 전통시장과 골목형 상점가를 대상으로 자동심장충격기 추가 설치를 완료했다고 22일 밝혔다.

구는 기존에 운영 중이던 전통시장과 골목시장 5곳 외에 동북프라자와 수유프라자, 솔샘시장, 우이골목시장 등 4곳에 자동심장충격기 설치를 마쳤다. 이로써 강북구 내 주요 시장 상권 총 9곳에서 자동심장충격기를 운영하게 됐다.

또 설치 장소별로 관리책임자를 선임해 월 1회 정기 점검을 실시하도록 안내하고 시장을 직접 방문해 종사자와 구민을 대상으로 응급처치 교육도 진행할 예정이다. 유동인구 밀집 시설을 중심으로 자동심장 충격기 설치도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

아울러 구는 지역 축제나 각종 행사에 활용할 수 있도록 자동심장충격기 대여 사업도 운영하고 있다. 강북구 내 행사 또는 구민 참여가 많은 행사에 대해선 최대 2주간 자동심장충격기와 보관함을 대여한다. 대여를 원하는 곳은 행사 관련 증빙자료를 갖춰 강북구보건소 의약과를 방문해 신청하면 된다.

이순희 강북구청장은 “자동심장충격기는 다중이용시설에 필수적인 장비”라며 “구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.