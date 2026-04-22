김부겸, 후원회장에 대구 향토기업 삼화식품 대표 선임…재계·법조계 외연확장 속도

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 22일 대구 향토 기업인 삼화식품 대표 등 재계·법조계의 외부 전문가들을 선거 캠프에 추가로 영입했다. 보수 성향이 강한 대구 지역 공략을 위해 외연 확장에 속도를 내는 모습이다.

김 후보 캠프가 이날 공개한 3차 합류 인사 명단에 따르면 양승재 삼화식품 대표가 후원회장으로 추가 위촉됐다. 삼화식품은 대구에서 70년 이상 운영해 온 향토 기업으로, 양 대표는 한국청년회의소(JC) 중앙회장을 지낸 바 있다.

여성 청년 벤처기업가인 조수원 투아트 대표도 합류한다. 투아트는 시각장애인을 위한 인공지능(AI) 기반 서비스 ‘설리번 플러스’를 출시하며 기술을 통한 사회적 가치 창출 사례로 주목받은 기업이다.

학계에서는 국내 로봇 분야 권위자인 문전일 대구경북과학기술원(DGIST) 석좌교수가 참여한다. 한국로봇산업진흥원장을 지낸 그는 김 후보의 ‘로봇·AI 수도 대구’ 공약의 실행 방안을 구체화하는데 힘을 보탤 것으로 전망된다. 김재훈 대구대 경제금융통상학과 명예교수와 이권희 전 한국폴리텍VI대학 학장도 캠프에 이름을 올렸다.

법조계에서는 정재형 전 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 대구지부장, 김재기 전 대구지방변호사회 홍보이사, 김윤정 전 안산지청 차장검사가 법률지원단에 합류했다. 황영헌 전 개혁신당 대구시당위원장도 합류했다.

김 후보 측은 “재계의 경제 감각, 학계의 전문성, 법조계의 공정성, 정계의 정무 역량은 대구 발전에 반드시 필요한 요소”라며 “외부 전문가들과 함께 대구가 직면한 위기를 기회로 바꾸고 시민이 체감할 수 있는 시정 혁신을 이루겠다”고 밝혔다.

김 후보는 이날 북구 대구지식산업센터에서 AI·로봇 기업인 및 전문가들과 간담회를 열고 산업 육성 방안을 논의한다. 지난 19일 1호 공약으로 대구 산업 대전환 계획을 발표하며, 대구를 양자산업과 AI 로봇의 수도인 ‘남부권의 판교’로 만들겠다고 발표했다. 오는 23일에는 대구 지역 큰 관심사인 신공항 건설과 행정통합에 대한 공약도 발표할 예정이다.