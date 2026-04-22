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전국의 ‘국보급 탈춤’ 송파에 모인다···25·26일 송파 탈춤 페스티벌 개최

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서울 송파구는 오는 25·26일 서울시 유일의 전통 마당극장인 서울놀이마당에서 '송파 탈춤 페스티벌'을 개최한다고 22일 밝혔다.

송파 탈춤 페스티벌은 유네스코에 등재된 전국의 국가 무형유산 탈춤을 한자리에서 만날 수 있는 자리이다.

올해 구는 전국 6개 탈춤 공연을 초청해 각 지역의 개성 있는 흥과 에너지를 즐길 수 있도록 했다.

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전국의 ‘국보급 탈춤’ 송파에 모인다···25·26일 송파 탈춤 페스티벌 개최

입력 2026.04.22 15:36

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국가무형유산 제49호인 송파산대놀이의 한 장면. 송파구 제공

국가무형유산 제49호인 송파산대놀이의 한 장면. 송파구 제공

서울 송파구는 오는 25·26일 서울시 유일의 전통 마당극장인 서울놀이마당에서 ‘송파 탈춤 페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다.

송파 탈춤 페스티벌은 유네스코에 등재된 전국의 국가 무형유산 탈춤을 한자리에서 만날 수 있는 자리이다. 올해 구는 전국 6개 탈춤 공연을 초청해 각 지역의 개성 있는 흥과 에너지를 즐길 수 있도록 했다.

축제는 양일 모두 오후 3시 전 출연진이 다 함께 어우러지는 흥겨운 ‘길놀이’로 시작된다. 이어 첫날에는 부산 동래지역 특유의 여유와 멋이 깃든 ‘동래야류’와 잡귀를 쫓고 복을 부르는 웅장한 사자춤의 정수인 ‘북청사자놀음’, 경북 지역의 소박하면서도 강인한 숨결이 녹아있는 ‘예천청단놀음’이 차례로 무대에 오른다.

둘째 날에는 날카로운 풍자와 화려한 춤사위가 일품인 ‘통영오광대’와 서민의 진솔한 삶의 애환을 담아낸 ‘진주오광대’가 관객의 눈과 귀를 붙잡는다.

축제의 대미는 국가무형유산 제49호인 ‘송파산대놀이’가 장식한다. 250여 년 전 송파장터에서 연희가 되었던 탈춤으로 서울지역에서 유일하게 전승된 탈춤이다. 공연 마지막에는 관객과 연희자의 경계를 허물고 한데 어우러지는 ‘대동놀이’가 펼쳐진다.

각 공연은 약 30분씩 진행되며, 남녀노소 누구나 무료로 관람할 수 있다. 송파산대놀이 탈 만들기, 윷놀이, 투호, 제기차기 등 전통 민속놀이 체험 행사도 운영한다.

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