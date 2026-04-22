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본문 요약

최고령이자 마지막 국외 거주 독립유공자인 고 이하전 지사의 유해 봉환식이 22일 국립서울현충원에서 거행됐다.

국외 안장 독립유공자 유해 봉환은 1946년 윤봉길·이봉창·백정기 의사를 시작으로 이번까지 156위가 고국으로 돌아왔다.

김 총리는 봉환사를 통해 "독립유공자분들을 광복된 조국에 모시는 것은 후손 된 우리들의 도리이고 의무"라며 "정부는 마지막 한 분을 고국 땅에 모시는 그날까지 유해 봉환에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로

입력 2026.04.22 15:38

  • 한수빈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 동작구 국립서울현충원에서 22일 열린 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식에서 영현 봉송이 진행되고 있다. 한수빈 기자

서울 동작구 국립서울현충원에서 22일 열린 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식에서 영현 봉송이 진행되고 있다. 한수빈 기자

서울 동작구 국립서울현충원에서 22일 열린 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식에서 유족들이 영현을 봉송하고 있다.

서울 동작구 국립서울현충원에서 22일 열린 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식에서 유족들이 영현을 봉송하고 있다.

최고령이자 마지막 국외 거주 독립유공자인 고(故) 이하전 지사의 유해 봉환식이 22일 국립서울현충원에서 거행됐다. 봉환식에는 유족과 김민석 국무총리 등 정부 인사, 광복회원 등 450여 명이 참석했다. 이 지사는 배우자인 고(故) 고인숙 여사와 함께 대전현충원에 안장된다.

‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]

1921년 평양에서 태어난 이 지사는 숭인상업학교 재학 중이던 1938년 독립운동 비밀결사 ‘독서회’를 조직해 활동했다. 일본 호세이대 유학 중이던 1941년 일제 경찰에 체포돼 2년 6개월간 옥고를 치렀다. 광복 이후 미국에 정착해 북캘리포니아 광복회장을 지냈으며, 1990년 건국훈장 애족장을 받았다. 지난 2월 4일 미국 캘리포니아주 새크라멘토 자택에서 향년 104세로 별세했다. 생전 마지막이자 104번째 생일을 맞은 지난 11월에는 이재명 대통령의 축전과 선물을 받고 ‘고향의 봄’을 부른 것으로 전해진다.

‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
이하전 지사의 딸이 헌화 후 자리로 돌아가고 있다.

이하전 지사의 딸이 헌화 후 자리로 돌아가고 있다.

이 지사의 별세로 생존 애국지사는 국내에 4명만 남게 됐다. 국외 안장 독립유공자 유해 봉환은 1946년 윤봉길·이봉창·백정기 의사를 시작으로 이번까지 156위가 고국으로 돌아왔다.

김 총리는 봉환사를 통해 “독립유공자분들을 광복된 조국에 모시는 것은 후손 된 우리들의 도리이고 의무”라며 “정부는 마지막 한 분을 고국 땅에 모시는 그날까지 유해 봉환에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
‘마지막 국외 독립유공자’ 이하전 지사 조국 품으로 [현장 화보]
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