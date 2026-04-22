라떼·각종 디저트 이어 ‘소주’도 나왔다···말차의 음식 업계 정복 어디까지

GS25, 말차 활용 이색 소주 ‘선양 말차’ 출시

“말차 소주까지 나왔다”

편의점 GS25가 말차를 활용한 이색 소주 ‘선양 말차’를 내놓는다.

22일 GS25에 따르면 선양 말차는 말차의 풍미를 소주에 더해 향긋하면서도 쌉쌀한 맛을 구현한 것이 특징이다. 도수는 14.9도이며 640㎖ 페트병 형태로 출시된다.

GS25가 말차 소주를 선보이는 것은 차별화된 주류 라인업을 강화해 이색 주류를 찾는 MZ세대 고객을 공략하기 위해서다. 말차 플레이버는 최근 MZ세대를 중심으로 전 세계에서 인기를 끌며 트렌드를 넘어 대중이 선호하는 맛으로 자리 잡았다.

앞서 GS25는 지난해 2월 ‘선양오크소주’를 업계 단독으로 선보여 호응을 얻었다. 오크통 숙성 쌀 증류식 소주 원액(11%)이 함유된 국내 유일의 오크 원액 블렌딩 희석식 소주로 기존 편의점 스테디셀러 소주 판매량을 뛰어넘으며 단숨에 소주 매출 2위에 오르기도 했다. 이어 9월에 선보인 ‘선양오크보리’까지 지난해 2월부터 올 3월까지 선양 소주 라인업 누적 판매량만 600만 병을 돌파했다.

GS25 관계자는 “말차의 인기에 주목해 선양 말차 신상품을 기획했다”며 “앞으로도 차별화된 상품을 통해 이색 주류를 찾는 고객을 적극 공략해 나가겠다”고 말했다.

GS25는 신상품 출시를 기념해 다음 달까지 말차소주를 정상가 3800원에서 500원 할인한 3300원에 할인판매한다.