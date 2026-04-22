스타벅스, 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’ 공개

“스타벅스가 지역 구석구석을 찾아갑니다.”

스타벅스 코리아가 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’를 처음 선보이며 매장 중심의 고객 경험을 지역사회로 확장한다.

스타벅스는 22일 지구의 날을 맞아 서울 여의도 한강공원에서 ‘스:벅차’를 공개했다. ‘스:벅차’는 매장 방문이 어려운 지역과 재난·재해 현장 등을 직접 찾아가 커피를 제공하기 위해 마련됐다. 커피를 매개로 사회공헌 활동을 확대하겠다는 뜻이다.

트레일러는 길이 6.0m, 너비 2.3m, 높이 2.7m 규모의 무동력 구조로 원형 캐빈 형태의 간결한 디자인에 스타벅스 상징 컬러인 녹색과 백색을 적용했다. 내부에는 에스프레소 기계와 냉장·냉동 설비를 갖춰 매장 수준의 커피 품질을 안정적으로 유지할 수 있도록 했다.

명칭에는 ‘스타벅스 차’라는 직관적인 의미와 ‘벅차오르다’가 지닌 감동과 기쁨의 의미를 담았다. ‘스’와 ‘벅차’ 사이에 ‘:’를 더해 연결의 의미도 강조했다.

스타벅스는 이날 스:벅차 공개를 기념해 오후 1시부터 3시까지 개인 컵을 지참한 선착순 500명에게 아이스 브루드 커피를 선물했다.

오는 29일에는 강화도 군부대를 방문해 장병들에게 커피와 간식을 전달하고, 군인·소방·경찰 등을 응원하는 ‘히어로 프로그램’에도 지속적으로 참여한다. 다음 달 1∼3일에는 SSG 랜더스와 함께하는 ‘스타벅스 데이’ 행사 현장에서 고객을 만날 예정이다.

스타벅스 관계자는 “스타벅스를 경험하기 어려웠던 도서·산간 지역과 재해 현장 등에 커피 한 잔의 따뜻함을 전달하기 위해 스:벅차를 마련했다”며 “스타벅스의 새로운 경험과 기쁨을 전달하는 마중물로 전국 방방곡곡을 누비겠다”고 말했다.