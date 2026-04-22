대기오염 3일만 노출돼도 코로나19 입원 환자 사망 위험 15% 상승했다

대기 오염물질에 3일만 노출돼도 코로나19 입원 환자의 폐질환 발생 및 사망 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 노출 기간이 장기화되면 건강에 미치는 악영향은 더 커지는 것으로 나타났다.

가톨릭대 여의도성모병원 호흡기내과 안태준·김서현 교수 연구팀은 대기오염 노출이 중증 코로나19 환자의 예후를 악화시키는 핵심 변수임을 규명해 호흡기질환 분야 국제학술지 ‘레스피롤로지(Respirology)’에 발표했다고 22일 밝혔다. 연구진은 코로나19 대유행 기간인 2020~2022년 입원한 성인 코로나19 환자 중 폐렴이 확인된 중등도·중증 환자 1867명을 대상으로, 환자 거주지의 국가 대기질 측정망 자료와 연계해 입원 후 질환 악화 여부를 분석했다.

대기오염은 만성 폐질환의 주요 위험 요인으로 잘 알려져 있으나 코로나19와 같은 급성 중증 감염병에 걸린 환자에게 구체적으로 얼마나 영향을 미치는지에 대해선 밝혀진 바가 부족했다. 연구진은 이 공백을 메우기 위해 이산화황(SO₂), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5) 등 5가지 대표적 오염물질에 노출됐을 때 나타나는 변화를 단기(입원 전 3일 평균)와 장기(3년 평균)로 구분해 살펴봤다.

분석 결과, 단기간 노출 영향이 가장 두드러진 대기 오염물질은 일산화탄소로 확인됐다. 원래 거주지의 일산화탄소 단기 노출량이 0.1ppm 높아질수록 코로나19로 입원한 뒤 7일 이내 급성호흡곤란증후군이 발생할 위험은 18%, 입원 후 30일 내 사망 위험은 15% 상승했다. 초미세먼지(PM2.5) 단기 노출 역시 30일 내 사망 위험을 14% 높였다.

장기 노출 분석에서는 미세먼지(PM10) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 급성호흡곤란증후군 위험을 124%까지 높이는 것으로 나타났다. 이산화질소도 1ppb 증가할 때 급성호흡곤란증후군 위험을 11% 높였다. 연구진은 분석 과정에서 대기오염 노출의 효과만 분석할 수 있도록 연령·성별·체질량지수·동반질환 등 다른 요인을 분리시키는 통계적 보정 작업을 거쳤다고 밝혔다.

김서현 교수는 “그간 대기질 감시에서 상대적으로 주목도가 낮았던 일산화탄소 노출이 중증 코로나19 환자의 예후와 매우 일관된 연관성을 보인다는 사실을 확인했다”며 “교통량이 많고 연소 관련 오염물질 노출이 높은 도시 환경이 감염병 취약 계층에게 치명적인 위험 지표가 될 수 있음을 시사한다”고 말했다.

안태준 교수는 “대기오염은 단순한 환경 문제를 넘어 감염병 대응의 핵심적인 보건 변수라는 점을 대규모 임상 데이터로 입증한 것”이라며 “향후 또 다른 감염병 대유행에 대비한 공중보건 정책 수립 시 취약 환자군 보호를 위한 대기질 관리 전략이 필수적으로 병행되어야 한다”고 밝혔다.