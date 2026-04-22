“결혼 300일 남았는데 환급 거부?” 결혼 성수기 피해예방 주의보

봄철 결혼 성수기를 앞두고 예비 부부들의 피해를 막기 위해 ‘결혼서비스 소비자 피해예방주의보’가 발령됐다.

한국소비자원은 22일 결혼서비스 관련 소비자 피해구제 현황을 집계한 결과 2024년 905건에서 지난해 1076건으로 18.9% 늘었다고 밝혔다. 특히 결혼식이 집중되는 4∼5월 피해 건수가 125건에서 195건으로 전년 동기 대비 56% 급증했다.

피해 유형의 88.1%는 ‘계약 해지·위약금 및 청약 철회’였다. 최근 2년간 접수된 결혼서비스 피해구제 1981건 가운데 ‘계약해지·위약금’은 1633건으로 82.4%를 차지했다. 이어 계약불이행·불완전이행 7.4%, 청약철회 5.7% 등의 순이었다.

대부분 피해는 소비자가 예식장이나 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’ 계약 과정에서 세부 가격이나 추가 비용, 위약금 기준 등을 사전에 충분히 안내받지 못한 채 계약하면서 발생했다.

실제 예식일까지 300일가량 남았는데도 프로모션 할인을 이유로 계약금 환급을 안해주거나 계약 당일 해제를 요청했는데도 스튜디오 촬영 계약금 환급을 거부했다. 또 웨딩박람회 계약 뒤 청약철회를 막거나 예식 70일 전 해지 요청에 총금액의 40%인 440만원의 위약금을 요구하기도 했다.

이에 따라 소비자원은 예비부부들이 부당한 피해 없이 결혼을 준비할 수 있도록 구체적인 방법을 제시했다. 특히 결혼서비스업체와 상담하기 전에는 반드시 ‘참가격’ 누리집을 통해 지역별 가격과 항목별 비용을 꼼꼼히 비교할 것을 주문했다. 업체를 선정할 때는 스드메 서비스별 기본 가격과 위약금 부과 기준을 명확히 고지하는 ‘결혼준비대행업 표준약관’ 사용 업체인지 따져보고, 객관적인 근거 없이 소비자를 오인하게 하는 광고 역시 주의해야 한다고 강조했다.

앞서 공정거래위원회는 지난해 4월 결혼준비대행업 표준약관을 마련하고 지난해 11월 결혼서비스 가격표시제도를 도입해 기본서비스와 선택품목 세부 내용, 요금, 계약해지 위약금과 환급 기준 등을 홈페이지나 참가격, 계약서 표지에 표시하도록 하고 있다. 이를 어기면 최대 1억원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있다.

소비자원은 오는 5∼6월을 ‘결혼서비스 피해 집중 신고 기간’으로 지정했다.

소비자원은 결혼서비스 이용 과정에서 피해가 발생한 경우 1372소비자상담센터(국번없이 1372·발신자부담) 또는 소비자24를 통해 적극적으로 상담 및 피해구제를 신청할 것을 당부했다.