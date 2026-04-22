서울 금천구는 신혼부부를 위한 맞춤형주택 공실 가구의 입주자를 모집한다고 22일 밝혔다. 이번 모집 대상은 가산동 소셜믹스형 신혼부부주택 2가구와 시흥1동 도담도담주택 2가구 등 총 4가구다.

금천구 신혼부부 맞춤형주택은 서울주택도시개발공사와 협업해 공급하는 공공임대주택이다. 시세보다 저렴한 임대료로 안정적인 주거 환경을 제공한다.

신청 자격은 모집공고일(4월22일) 기준 서울시에 주민등록이 된 무주택 가구로 혼인 7년 이내 (예비)신혼부부다. 전년도 도시노동자 월평균소득 50% 이하(1순위) 및 100% 이하(2순위) 기준을 충족해야 한다. 임대기간은 기본 2년이며, 입주 자격을 유지할 경우 2년 단위 재계약으로 최대 20년까지 살 수 있다.

임대 조건은 소득에 따라 차등 적용된다. 가산동 소셜믹스형 주택의 경우 보증금 약 1700만원, 월임대료 약 22만원이다. 시흥1동 도담도담주택은 보증금 약 1300만원, 월임대료 17만원 수준이다.

입주자 선정은 소득 기준, 금천구 거주기간, 미성년 자녀 수, 혼인 기간, 서울시 거주기간 등을 종합적으로 고려해 우선순위를 결정한다. 신청은 4월 27일부터 5월 8일까지 방문, 등기우편, 전자우편으로 받는다. 당첨자 발표는 7월 20일, 계약 및 입주는 8~10월 진행된다.