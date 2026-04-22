“휴전 연장 의미 없다”…이란, ‘트럼프 불신’에 강경 대응

이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일방적으로 선언한 휴전 연장을 ‘시간 끌기’로 의심하며 군사적 대응을 경고했다. 트럼프 정부를 협상 상대로 신뢰할 수 없다는 이유로 2차 종전 협상에 불참한 데 이어, 휴전 연장도 인정하지 않겠다며 강경 대응에 나서는 모습이다.

22일(현지시간) 이란 반관영 타스님 통신은 트럼프 대통령이 휴전 연장을 발표한 직후 “이란은 연장을 요구한 적 없다”며 “트럼프는 휴전 연장을 비롯해 모든 수단을 동원해 이란을 기만할 수 있고, 이란 당국은 이런 가능성을 결코 가볍게 여기지 않고 있다”고 전했다. 또 미국의 해상 봉쇄가 계속되는 한 이란은 호르무즈 해협을 개방하지 않을 것이며 필요하다면 무력으로 봉쇄를 해제할 것이라고 했다.

이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 타스님에 “우리 군은 오랜 기간 100% 전투 준비태세를 갖추고 있다”며 공격 재개 가능성도 시사했다. 그는 이어 “이란을 상대로 한 공격이나 어떤 행동이 벌어질 경우 미국과 이스라엘에 따끔한 맛을 보여줄 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령의 휴전 연장을 기만전술로 평가하는 이란은 오는 22일 파키스탄 이슬라마바드에서 예정된 미국과의 2차 종전협상에 참여하지 않기로 한 이유도 미국 탓으로 돌렸다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 협상 참여 여부를 결정짓기 전에도 미국 측의 모순된 메시지, 일관성 없는 행보 등이 “외교적 절차를 추진하려는 의지와 진정성에 심각한 문제를 제기한다”고 밝혔다.

알자지라는 “이란 정부는 휴전 연장 발표에 공식적인 반응이나 대응은 내놓지 않고 있다”며 “이란 관리들은 여러 차례 미국과의 협상 과정에서 쌓인 불신을 토대로 신중한 움직임을 보이고 있다”고 평가했다. 당장 ‘휴전 연장’이라는 사안을 넘어 전반적인 상황을 주시하며 협상 조건을 어떻게 확보할지 등을 고심하고 있다는 것이다. 트럼프 정부가 물밑 협상을 이어가는 동시에 이란 화물선을 나포하고 경제적 압박을 강화하는 상황이 미국에 대한 이란의 의심을 키우고 있다는 분석도 나온다.

이란 정권 내 강경파와 협상파 사이 내분이 심화한 탓에 통일된 메시지를 내지 못하고 있다는 해석도 있다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 전날 공개한 보고서에서 미국과 협상을 주장하는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장과 이에 반대하는 아흐마드 바히디 이란혁명수비대(IRGC) 총사령관 사이 권력 투쟁이 벌어지고 있다고 전했다. ISW는 이란 측이 2차 협상을 앞두고 ‘대이란 해상봉쇄 해제’를 전제 조건으로 제시한 상황 등을 고려하면 현재 이란 내 권력은 강경파인 바히디 사령관에게 기울어 있는 것으로 보인다고 분석했다.

이란은 향후 호르무즈 해협 봉쇄를 이어가기 위한 제도적 절차도 밟고 있다. 이란 국영 프레스TV에 따르면 이란 의회는 전날 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권을 명시한 법안을 본회의에 상정하기로 했다. 이 법안에는 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 대상으로 환경·보안 서비스 명목의 통행료를 부과하고, 적대국 선박의 통행을 막는 조항이 담겼다. 또 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 반드시 이란 당국과 조율해야 하며 통행료는 이란 리알화로 지급해야 한다는 내용도 포함된 것으로 알려졌다.