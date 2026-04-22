이 대통령 “‘떰과 깜’ ‘콩쥐팥쥐’ 한국·베트남, 참 닮은 게 많아…특별한 관계, 미래지향적으로”

베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) “한국과 베트남은 참으로 많이 닮아 있다”면서 “이번 방문을 통해 현재 최고 수준의 협력 관계를 보다 미래지향적이면서 좀 더 전략적인 수준으로 발전시키려 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 베트남 하노이 시내 한 호텔에서 열린 동포들과 오찬 간담회에서 이같이 밝히며 “양국은 서로에 있어 3대 교역국이며 한국은 베트남의 최대 투자국”이라고 말했다.

이 대통령은 “지난해 우리 정부가 출범한 뒤 또럼 베트남 당 서기장이 외국 정상 중 처음으로 국빈 방한을 했다. 그리고 이번엔 베트남 새 지도부가 꾸려진 뒤 첫 국빈으로 제가 오게 됐다”면서 “이것만 봐도 양국의 특별한 관계를 알 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “이번 방문 기간 베트남 지도자들과 만나서 원전, 인프라, 과학기술 혁신 등 전략 분야 협력을 확대할 것”이라며 “공급망 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에서도 고도의 협력을 하게 될 것”이라고 했다.

이 대통령은 이날 간담회에서 한국과 베트남의 공통점을 특히 강조했다.

이 대통령은 “한국과 베트남은 참 닮은 게 많다”면서 “장시간 외세를 겪고 결국 자신의 힘으로 극복한 것이나, 분단의 아픔과 동족끼리 전쟁의 고통을 겪은 것이나 다시 우뚝 일어서는 과정들이 참으로 많이 닮았다”고 했다.

이 대통령은 베트남 전래동화 <떰과 깜>을 언급하면서 “주인공이 끈기와 인내로 시련을 이겨내며 권선징악의 교훈을 전하는 내용인데, 우리 <콩쥐팥쥐>하고 꼭 닮았다”며 “아마 같은 유교 문화권이라서 전래동화도 비슷한 게 있지 않나 싶다”고 말했다. 이 대통령은 “이런 끈끈한 정서적 유대감을 지닌 양국 국민들의 호감과 교류 덕분에 양국 관계는 1992년 수교 이후 불과 한 세대 만에 엄청난 발전을 이뤄냈다”고 했다.

이 대통령은 22세 이하(U-22) 베트남 축구 국가대표팀을 이끌고 있는 김상식 감독을 거명하면서 “베트남 국민들이 우리 한국 사람처럼 축구 정말로 좋아하지 않느냐”고 말했다. 이 대통령은 축구에 대한 이야기를 하던 도중 “저도 한때 축구단 구단주였는데, 그거 잘 되게 해보려다가 희한한 죄를 뒤집어쓰고 재판을 받는 중이기는 하다”고 언급했다. 이 대통령이 성남시장 재직 시 성남FC 후원금 의혹으로 기소된 일을 언급한 것으로 보인다.