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범여권 국조특위 “김만배의 윤석열 부친 집 구매 부패 카르텔 드러나”

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국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 소속 범여권 의원들은 22일 대장동 민간업자 김만배씨가 박영수 전 특검의 소개로 윤석열 전 대통령 부친의 집을 샀다는 남욱 변호사 발언을 인용해 "거대한 부패 카르텔, 그 실체가 드러났다"고 밝혔다.

국조특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열어 "박 전 특검과 윤 전 대통령의 인연은 2019년 윤 전 대통령이 김씨에게 부친 집을 팔아넘기는데까지 이어졌다"며 "윤 전 대통령과 박 전 특검이 그토록 대장동 특검을 두려워했던 이유가 바로 여기에 있다"고 말했다.

그들은 "박영수 전 특검 소개로 김씨가 윤 전 대통령 부친의 집을 사줬다"는 남 변호사의 전날 국정조사 발언을 인용했다.

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범여권 국조특위 “김만배의 윤석열 부친 집 구매 부패 카르텔 드러나”

입력 2026.04.22 16:30

  • 조미덥 기자

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윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 지난 17일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 지난 17일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 소속 범여권 의원들은 22일 대장동 민간업자 김만배씨가 박영수 전 특검의 소개로 윤석열 전 대통령 부친의 집을 샀다는 남욱 변호사 발언을 인용해 “거대한 부패 카르텔, 그 실체가 드러났다”고 밝혔다.

국조특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열어 “박 전 특검과 윤 전 대통령의 인연은 2019년 윤 전 대통령이 김씨에게 부친 집을 팔아넘기는데까지 이어졌다”며 “윤 전 대통령과 박 전 특검이 그토록 대장동 특검을 두려워했던 이유가 바로 여기에 있다”고 말했다. 그들은 “박영수 전 특검 소개로 김씨가 윤 전 대통령 부친의 집을 사줬다”는 남 변호사의 전날 국정조사 발언을 인용했다.

이들은 “윤 전 대통령과 박 전 특검은 대장동 일당과 결탁해 수십억 원에 달하는 금전거래를 하고, (윤 전 대통령의) 봐주기 수사로 대가를 지불한 것”이라며 “정작 부패의 중심에 윤 전 대통령 자신이 있었으면서 조작 수사를 통해 이재명 대통령에게 죄를 뒤집어씌우려 한 것”이라고 주장했다.

이들은 또 “김규현 전 국가정보원장이 윤 전 대통령에게 대면 보고를 하고, 서해 공무원 피격 사건을 국정원이 직접 고발해야 한다는 지시를 받은 사실을 시인했다”며 “서해 공무원 피격 사건 조작의 몸통은 윤 전 대통령이었다는사실이 확인됐다“고 주장했다.

이들은 “대장동 수사로 ‘이재명 제거’에 실패하자 단 하나의 연결고리조차 없던 창작 수사로 이재명을 제거하려 한 사건이 윤석열 명예훼손 언론인 조작 기소의 실체”라고 밝혔다.

이들은 “윤 전 대통령이 자기 죄를 숨기고 정적을 제거하기 위해 국가를 동원한 조직적 범죄”라며 “특검이 필요한 이유”라고 밝혔다.

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