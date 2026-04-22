범여권 국조특위 “김만배의 윤석열 부친 집 구매 부패 카르텔 드러나”

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위) 소속 범여권 의원들은 22일 대장동 민간업자 김만배씨가 박영수 전 특검의 소개로 윤석열 전 대통령 부친의 집을 샀다는 남욱 변호사 발언을 인용해 “거대한 부패 카르텔, 그 실체가 드러났다”고 밝혔다.

국조특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열어 “박 전 특검과 윤 전 대통령의 인연은 2019년 윤 전 대통령이 김씨에게 부친 집을 팔아넘기는데까지 이어졌다”며 “윤 전 대통령과 박 전 특검이 그토록 대장동 특검을 두려워했던 이유가 바로 여기에 있다”고 말했다. 그들은 “박영수 전 특검 소개로 김씨가 윤 전 대통령 부친의 집을 사줬다”는 남 변호사의 전날 국정조사 발언을 인용했다.

이들은 “윤 전 대통령과 박 전 특검은 대장동 일당과 결탁해 수십억 원에 달하는 금전거래를 하고, (윤 전 대통령의) 봐주기 수사로 대가를 지불한 것”이라며 “정작 부패의 중심에 윤 전 대통령 자신이 있었으면서 조작 수사를 통해 이재명 대통령에게 죄를 뒤집어씌우려 한 것”이라고 주장했다.

이들은 또 “김규현 전 국가정보원장이 윤 전 대통령에게 대면 보고를 하고, 서해 공무원 피격 사건을 국정원이 직접 고발해야 한다는 지시를 받은 사실을 시인했다”며 “서해 공무원 피격 사건 조작의 몸통은 윤 전 대통령이었다는사실이 확인됐다“고 주장했다.

이들은 “대장동 수사로 ‘이재명 제거’에 실패하자 단 하나의 연결고리조차 없던 창작 수사로 이재명을 제거하려 한 사건이 윤석열 명예훼손 언론인 조작 기소의 실체”라고 밝혔다.

이들은 “윤 전 대통령이 자기 죄를 숨기고 정적을 제거하기 위해 국가를 동원한 조직적 범죄”라며 “특검이 필요한 이유”라고 밝혔다.