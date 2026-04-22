한화그룹 삼남 김동선 부사장, ㈜한화 퇴사···지배 구조 개편 마무리 단계

테크·라이프 지주사 출범 작업 집중할 듯

한화그룹 삼남 김동선 부사장이 최근 ㈜한화를 퇴사했다. 테크·라이프 사업에 경영 역량을 집중하기 위한 행보다. 한화의 지배 구조 개편이 사실상 마무리 단계에 접어들었다는 분석이 나온다.

㈜한화는 22일 김 부사장이 지난달 31일 자로 건설 부문 해외사업본부장직에서 물러났다고 밝혔다. 2024년 1월 본부장으로 선임된 지 2년 3개월 만이다. 김 부사장은 신설 예정 법인인 테크·라이프 지주사 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)’ 출범 작업에 집중할 계획이다.

㈜한화는 지난 1월 이사회에서 한화비전·한화모멘텀·한화세미텍·한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 라이프 분야 계열사를 총괄하는 한화머시너리앤서비스홀딩스 설립을 의결했다.

한화에어로스페이스∙한화오션∙한화솔루션∙한화생명 등 방산과 조선·해양, 에너지, 금융 계열사는 존속 법인에 남는다. 이를 위한 인적 분할 작업은 오는 6월 임시주주총회 등 절차를 거쳐 7월 중 완료된다.

㈜한화는 처음엔 건설 부문만 떼어내는 방안을 검토했지만, 테크·라이프 사업군을 신설 법인으로 묶기로 했다. 업계에선 건설 부문이 존속 법인에 남으면서 ㈜한화에서의 김 부사장 역할이 정리됐다는 분석이 나온다.

김 부사장의 이번 사임으로 삼형제의 역할은 분명해졌다. 장남 김동관 부회장은 방산·조선·에너지, 차남 김동원 사장은 금융, 삼남 김 부사장은 테크·라이프 분야를 각각 맡게 됐다.

다만 김 부사장은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 등의 미래비전총괄(부사장급) 직책은 유지한다. ㈜한화 지분 5.38%는 그대로 보유한다.

한화그룹은 “현재 인적 분할과 신설 지주 설립을 추진 중인 만큼 관련 업무에 집중하기 위해 내린 결정”이라고 설명했다.