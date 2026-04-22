창간 80주년 경향신문

한화그룹 삼남 김동선 부사장, ㈜한화 퇴사···지배 구조 개편 마무리 단계

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한화그룹 삼남 김동선 부사장이 최근 ㈜한화를 퇴사했다.

김 부사장은 신설 예정 법인인 테크·라이프 지주사 '한화머시너리앤서비스홀딩스' 출범 작업에 집중할 계획이다.

한화는 지난 1월 이사회에서 한화비전·한화모멘텀·한화세미텍·한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 라이프 분야 계열사를 총괄하는 한화머시너리앤서비스홀딩스 설립을 의결했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한화그룹 삼남 김동선 부사장, ㈜한화 퇴사···지배 구조 개편 마무리 단계

입력 2026.04.22 16:37

수정 2026.04.22 16:48

펼치기/접기
  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

테크·라이프 지주사 출범 작업 집중할 듯

김동선 한화그룹 부사장. 연합뉴스

김동선 한화그룹 부사장. 연합뉴스

한화그룹 삼남 김동선 부사장이 최근 ㈜한화를 퇴사했다. 테크·라이프 사업에 경영 역량을 집중하기 위한 행보다. 한화의 지배 구조 개편이 사실상 마무리 단계에 접어들었다는 분석이 나온다.

㈜한화는 22일 김 부사장이 지난달 31일 자로 건설 부문 해외사업본부장직에서 물러났다고 밝혔다. 2024년 1월 본부장으로 선임된 지 2년 3개월 만이다. 김 부사장은 신설 예정 법인인 테크·라이프 지주사 ‘한화머시너리앤서비스홀딩스(가칭)’ 출범 작업에 집중할 계획이다.

㈜한화는 지난 1월 이사회에서 한화비전·한화모멘텀·한화세미텍·한화로보틱스 등 테크 분야 계열사와 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 라이프 분야 계열사를 총괄하는 한화머시너리앤서비스홀딩스 설립을 의결했다.

한화에어로스페이스∙한화오션∙한화솔루션∙한화생명 등 방산과 조선·해양, 에너지, 금융 계열사는 존속 법인에 남는다. 이를 위한 인적 분할 작업은 오는 6월 임시주주총회 등 절차를 거쳐 7월 중 완료된다.

㈜한화는 처음엔 건설 부문만 떼어내는 방안을 검토했지만, 테크·라이프 사업군을 신설 법인으로 묶기로 했다. 업계에선 건설 부문이 존속 법인에 남으면서 ㈜한화에서의 김 부사장 역할이 정리됐다는 분석이 나온다.

김 부사장의 이번 사임으로 삼형제의 역할은 분명해졌다. 장남 김동관 부회장은 방산·조선·에너지, 차남 김동원 사장은 금융, 삼남 김 부사장은 테크·라이프 분야를 각각 맡게 됐다.

다만 김 부사장은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 등의 미래비전총괄(부사장급) 직책은 유지한다. ㈜한화 지분 5.38%는 그대로 보유한다.

한화그룹은 “현재 인적 분할과 신설 지주 설립을 추진 중인 만큼 관련 업무에 집중하기 위해 내린 결정”이라고 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글