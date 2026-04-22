일본판 CIA 설립 법안, 23일 국회 통과 전망···살상무기 수출 이어 우경화 가속 페달

다카이치 사나에 일본 정부가 추진하고 있는 ‘일본판 중앙정보국(CIA)’ 국가정보국 신설 법안이 빠르면 23일 중의원(하원)에서 통과될 것으로 보인다고 일본 언론들이 보도했다.

22일 교도통신과 아사히신문 등은 전날 일본 야당인 국민민주당이 국가정보회의와 국가정보국을 신설하는 정부 법안에 찬성 방침을 확정했다고 보도했다. 연정을 이루고 있는 자민당과 일본유신회는 중의원에서 4분의 3 이상 의석을 확보하고 있지만, 참의원(상원)에서는 의석수가 과반에서 4석 부족하다. 캐스팅보트로서 25석을 가진 보수 성향 국민민주당이 찬성하면 과반을 확보하게 된다. 이번 국회에서 법안이 통과될 가능성이 매우 커진 것이다.

교도통신은 중의원의 내각·법무·외무·안보 등 4개 위원회가 해당 법안에 대한 심사회를 열었으며, 이날 오후 여야가 내각위원회에서 표결을 할 예정이라고 전했다. 법안은 23일 열릴 중의원 본회의에서도 무난히 가결될 전망이다. 통신은 법안 심의 과정에서 프라이버시 침해와 조직의 정치적 중립성 등에 대한 우려를 제기해온 야당 중도개혁연합 역시 찬성 방침을 정했다고 전했다. 일본 여야는 개인정보보호를 충분히 배려할 것 등을 핵심으로 하는 부속 결의안 내용을 조정 중이다.

지난 1월 다카이치 총리가 중의원 해산 의사를 표명하면서 ‘국론을 양분할 수 있는 사안’ 중 하나로 꼽았던 국가정보국 신설은 정보 기능 강화 목적의 장관급 국가정보회의를 설치해 정보 활동 사령탑 임무를 수행하게 하고, 그 실무를 국가정보국이 담당하도록 하는 내용이다.

다카이치 내각은 오는 7월 국가정보국 출범을 통해 일본 국내·외 정보 수집을 한층 강화해 국내 통치력을 키우는 한편 대외 정보전에 대비하겠다는 계획을 세우고 있다. 전날 방위장비 이전 3원칙과 그 운용지침을 개정해 살상무기 수출을 허용한 것에 이어 다카이치 내각이 우경화 흐름을 가속화하고 있다는 우려가 나온다.

도쿄신문은 일본 정부의 살상무기 수출 허용에 대해 “동맹국의 군사력 증강을 지원하는 것이 일본의 억지력 향상으로 이어진다는 보장은 없으며, 중국 등 반발로 오히려 아시아 지역 긴장이 고조될 가능성도 있다”고 지적했다.

오사카 세이케이대학 사도 아키히로 부학장은 아사히신문에 다카이치 내각이 “‘무기를 팔아 전쟁을 부추기는 일을 하지 않는 나라’였던 전쟁 후 일본의 모습을 대폭 바꾸려 한다”면서 “평화국가를 유지한다지만 실제로는 버리고 있다”고 비판했다.

일본 정부는 조만간 살상무기 수출을 개시할 계획이다. NHK는 고이즈미 신지로 방위상이 일본 호위함에 관심을 보이고 있는 필리핀과 협의를 시작할 방침이라고 이날 보도했다. 고이즈미 방위상은 다가오는 일본의 연휴 기간 필리핀을 방문해 국방장관과 만날 예정이다.