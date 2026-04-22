갑자기 컴퓨터 성능 확 떨어진 이유가···학교서 고가 부품 바꿔치기해 9000만원 챙긴 전산업체 직원

A씨, 유지보수 맡은 초중학교 8곳 컴퓨터서 고가 부품 훔쳐 중고거래로 팔아 생활비 마련 교사들 “컴퓨터 이상” 항의에 점검하다 ‘덜미’

학교에 있는 고가의 컴퓨터 부품을 값싼 저사양 제품으로 ‘바꿔치기’한 전산장비 유지보수 업체 40대 직원이 경찰에 붙잡혔다.

인천 남동경찰서는 절도 혐의로 전산장비 유지보수 업체 전 직원 A씨를 불구속 입건했다고 22일 밝혔다.

A씨는 2024년 4월부터 지난 1월까지 자신이 유지보수를 맡은 인천 남동구와 부평구의 초·중학교 8곳의 컴퓨터에서 고가의 부품 444개(9000만원 상당)를 훔친 혐의를 받고 있다.

A씨가 훔친 부품은 저장장치 207개, 메모리 180개, CPU 57개로 파악됐다. A씨는 바꿔치기한 부품을 중고거래로 처분한 것으로 파악됐다. A씨는 경찰에서 “생활비로 쓰려고 그랬다”고 범행을 인정했다.

앞서 피해 학교 교사들은 컴퓨터 성능이 갑자기 떨어지자 업체에 점검을 의뢰했고, 점검 결과 애초 장착돼 있던 것보다 낮은 사양의 부품들로 교체된 사실을 확인됐다.

A씨가 소속됐던 업체는 지난해 3월 다른 업체 3곳과 컨소시엄을 꾸려 인천시교육청과 통합 유지보수 계약을 맺은 상태였다. 해당업체는 A씨를 해고했다.

경찰 관계자는 “컴퓨터 유지보수는 혼자 하는 업무로, A씨의 단독 범행으로 확인됐다”며 “추가 조사 후 구속영장을 신청하는 방안도 검토하고 있다”고 말했다.