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‘측근에 허위진술 지시’···윤석준 전 대구 동구청장, 징역형 집행유예

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대구지법 제6형사단독 유성현 부장판사는 22일 정치자금법 위반 혐의에 대한 책임을 피하기 위해 선거 캠프 회계책임자에게 허위 자백을 지시한 혐의로 기소된 윤석준 전 대구 동구청장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

또한 재판부는 윤 전 청장의 지시에 따라 허위 진술을 한 혐의로 기소된 회계책임자 A씨에게는 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다.

윤 전 청장은 2022년 6·1 지방선거에서 당선된 직후 정치자금법 위반 혐의로 수사를 받게 되자, 측근인 A씨에게 자신을 대신해 처벌받으라는 취지로 허위 자백을 지시한 혐의로 재판에 남겨졌다.

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‘측근에 허위진술 지시’···윤석준 전 대구 동구청장, 징역형 집행유예

입력 2026.04.22 17:18

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤석준 대구 동구청장(가운데)이 지난해 12월5일 항소심 선고공판 이후 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

윤석준 대구 동구청장(가운데)이 지난해 12월5일 항소심 선고공판 이후 법정을 나서고 있다. 연합뉴스

대구지법 제6형사단독 유성현 부장판사는 22일 정치자금법 위반 혐의에 대한 책임을 피하기 위해 선거 캠프 회계책임자에게 허위 자백을 지시한 혐의(범인도피교사)로 기소된 윤석준 전 대구 동구청장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다.

또한 재판부는 윤 전 청장의 지시에 따라 허위 진술을 한 혐의(범인도피)로 기소된 회계책임자 A씨에게는 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다.

윤 전 청장은 2022년 6·1 지방선거에서 당선된 직후 정치자금법 위반 혐의로 수사를 받게 되자, 측근인 A씨에게 자신을 대신해 처벌받으라는 취지로 허위 자백을 지시한 혐의로 재판에 남겨졌다.

당시 경찰 등은 그가 2022년 지방선거를 앞둔 그해 4월8일 선거관리위원회에 신고하지 않은 계좌에서 선거 비용 5300만원을 수입·지출한 혐의를 포착하고 수사를 벌였다.

A씨는 2022년 11월부터 2024년 7월까지 관련 수사를 받기 위해 경찰 등에 6차례 출석해 허위 진술을 한 것으로 파악됐다.

재판부는 “범인 도피는 엄중한 처벌이 필요하다”면서 “다만 잘못을 인정하고 반성하는 점 등을 종합했다”고 밝혔다.

앞서 윤 전 청장은 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 지난달 12일 대법원에서 당선무효형인 벌금 200만원을 확정받았다.

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