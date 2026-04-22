‘집회서 흉기 위협’ 화물연대 조합원 구속…법원 “도주 우려”

CU 화물연대 파업 집회에 참여했다가 흉기로 자해하거나 경찰을 위협한 혐의로 50대 조합원이 22일 구속됐다.

창원지방법원 진주지원 이지웅 영장 전담 부장판사는 이날 특수공무집행방해 및 공공장소흉기소지죄 혐의를 받는 화물연대 조합원 C씨(50대)에 대한 구속영장을 발부했다. 이 부장판사는 “도주 우려 및 증거 인멸의 염려가 있다”고 사유를 밝혔다.

C씨는 탑차 사상 사고 전날인 지난 19일 오후 10시쯤 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 화물연대 집회 현장에 흉기를 이용해 자해하거나 불특정인을 다치게 하겠다며 경찰관을 위협한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는다.

앞서 검찰은 C씨와 함께 조합원 B씨(60대) 등 조합원 2명에 대해 구속영장을 청구했다. B씨는 지난 20일 탑차 사망 사고 직후 물류센터 바리케이드를 향해 차량을 운전해 경찰 3명을 다치게 한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는다. B씨는 23일 오전 11시 영장 실질심사를 받는다.

검찰은 또 지난 20일 오전 10시32분쯤 화물연대 집회에서 조합원 3명을 차로 쳐 1명을 숨지게 하고 2명을 다치게 한 혐의(살인·특수상해)로 탑차 운전자 A씨(40대)에 대해 구속영장을 청구했다. A씨도 23일 오전 11시 영장 실질심사를 받는다.