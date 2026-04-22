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본문 요약

참여연대가 이른바 '쿠팡 블랙리스트'의 존재를 제보했던 공익제보자에 대해 "불송치 처분을 내려달라"는 의견서를 경찰에 제출했다.

참여연대 공익제보지원센터는 22일 경기남부경찰청에 2024년 쿠팡의 블랙리스트 작성 의혹을 신고한 공익제보자들에 대해 공익신고자 보호법의 취지 등을 고려해 불송치 결정을 내려달라고 요청하는 의견서를 제출했다고 밝혔다.

쿠팡의 물류 계열사 쿠팡풀필트먼트서비스 지역 센터 인사팀에서 근무했던 김준호씨는 2024년 2월 쿠팡 측이 'PNG 리스트'라는 블랙리스트를 작성한 의혹을 공익제보했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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참여연대, 경찰에 쿠팡 블랙리스트 공익제보자 ‘불송치 처분’ 요청

입력 2026.04.22 18:23

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

쿠팡 블랙리스트 제보자인 김준호씨(가운데)가 2024년 3월13일 서울 서초구 민주사회를 위한 변호사모임 대회의실에서 열린 ‘블랙리스트의 실체와 쿠팡 측 주장의 문제점’을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 서성일 선임기자

쿠팡 블랙리스트 제보자인 김준호씨(가운데)가 2024년 3월13일 서울 서초구 민주사회를 위한 변호사모임 대회의실에서 열린 ‘블랙리스트의 실체와 쿠팡 측 주장의 문제점’을 밝히는 기자회견을 하고 있다. 서성일 선임기자

참여연대가 이른바 ‘쿠팡 블랙리스트’의 존재를 제보했던 공익제보자에 대해 “불송치 처분을 내려달라”는 의견서를 경찰에 제출했다.

참여연대 공익제보지원센터는 22일 경기남부경찰청에 2024년 쿠팡의 블랙리스트 작성 의혹을 신고한 공익제보자들에 대해 공익신고자 보호법의 취지 등을 고려해 불송치 결정을 내려달라고 요청하는 의견서를 제출했다고 밝혔다.

쿠팡의 물류 계열사 쿠팡풀필트먼트서비스(CFS) 지역 센터 인사팀에서 근무했던 김준호씨는 2024년 2월 쿠팡 측이 ‘PNG(Persona Non Grata·기피 인물을 뜻하는 외교 용어) 리스트’라는 블랙리스트를 작성한 의혹을 공익제보했다.

김씨가 공개한 리스트에는 1만6450명의 이름과 생년월일·연락처 등 개인정보와 취업 제한 사유 등이 담겼다. 쿠팡CFS는 절도 등으로 물의를 빚은 이들의 재취업을 막기 위한 ‘정상적 인사평가 자료’라고 해명했는데 이 리스트에는 그간 쿠팡에 비판적 보도를 해 온 기자 등도 포함돼 있었다.

‘쿠팡 노동자의 건강한 노동과 인권을 위한 대책위원회(대책위)’ 등 71개 단체는 이후 쿠팡을 근로기준법·개인정보보호법 위반 등 혐의로 서울 송파경찰서에 고발했다. 쿠팡도 김씨와 다른 제보자가 회사 기밀을 유출했다며 부정경쟁방지법 위반·업무상 배임 등 혐의로 고발했다. 그러나 쿠팡을 비판하는 목소리가 커졌고, 쿠팡은 지난해 1월 국회 환경노동위원회 청문회에서 블랙리스트 작성 의혹을 사과하고 김씨에 대한 고발을 철회했다.

쿠팡 측의 고발 철회에도 경기남부경찰청은 이 사건을 계속 수사하고 있다. 경찰은 “친고죄(당사자의 고소가 있어야 기소·처벌할 수 있는 죄)가 아닌 이상 혐의가 있다면 송치할 수밖에 없다”는 입장이다.

강한승 쿠팡 당시 대표, 홍용준 쿠팡조지스틱 대표, 정종철 쿠팡풀필먼트서비스 대표(왼쪽부터)가 지난해 1월21일 국회 환노위 청문회에서 굳은 표정으로 의원 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

강한승 쿠팡 당시 대표, 홍용준 쿠팡조지스틱 대표, 정종철 쿠팡풀필먼트서비스 대표(왼쪽부터)가 지난해 1월21일 국회 환노위 청문회에서 굳은 표정으로 의원 질의를 듣고 있다. 박민규 선임기자

쿠팡 고소 취하에도 내부고발자 송치하려던 경찰, 비판 커지자 송치 미뤄

경찰이 쿠팡 블랙리스트 제보자를 정보통신망법 위반 혐의 등으로 검찰에 송치하려다 미뤘다. ‘쿠팡 측이 제보자에 대한 고소를 철회했는데도 경찰이 송치한다’는 소식이 경향신문 보도로 알려지자 수사 내용을 재검토하기로 했다. 쿠팡 블랙리스트 제보자 김준호씨는 3일 “경기남부경찰청이 경향신문 보도 이후 수사 내용을 재검토하고 송치는 미루기로 했다고 알려왔다”...

https://www.khan.co.kr/article/202507031334001#ENT

참여연대는 “공익신고와 언론보도가 없었다면 고소는 이뤄지지 않았을 것이라는 점에서 쿠팡의 고소는 공익제보자들에 대한 보복성 고소라고 볼 수 있다”고 밝혔다. 그러면서 “공익신고자 보호법은 공익신고와 관련해 신고자의 범죄행위가 드러난 경우에도 책임감면 조항을 두고 있어 쿠팡 블랙리스트 공익제보자들은 공익신고자 보호법에 따라 보호받아야 한다”고 했다.

참여연대는 또 “공익제보자들의 행위는 공익신고를 준비하는 과정에서 증거확보를 위해 불가피하게 이뤄진 것”이라며 형법상 ‘정당행위’에 해당해 위법하지 않다고 주장했다. 이어 “(경찰이) 쿠팡의 고소가 이뤄진 전후 사정·상황을 충분히 살피지 않고 형사처벌에만 초점을 맞춰 공익제보자들을 기소 의견으로 송치하는 것은 공익신고자 보호법의 취지를 몰각하는 것”이라고 밝혔다.

사상 초유 개인정보 유출 쿠팡, ‘블랙리스트’ 개인정보보호법 위반 사건 수사도 진행 중

쿠팡이 3370만건에 달하는 회원정보를 유출한 사실이 최근 알려지면서 쿠팡의 ‘블랙리스트’ 의혹도 재조명 받고 있다. 블랙리스트 의혹의 골자는 쿠팡이 과거 일부 노동자들의 물류센터 취업 제한 목적으로 ‘기피 인물 리스트’를 작성했다는 것이다. 개인정보를 가볍게 여기는 쿠팡의 이러한 인식이 결국은 ‘대형사고’로 이어진 것 아니냐는 지적이 나온다. 쿠팡에...

https://www.khan.co.kr/article/202512041504011#ENT

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