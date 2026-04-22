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떠벅수 말본새

입력 2026.04.22 20:07

수정 2026.04.22 20:10

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  • 임의진 시인

  • 기사를 재생 중이에요

[임의진의 시골편지]떠벅수 말본새

경상도에선 ‘그래서’ ‘그리하여’를 ‘그래가’라고 해. ‘그러니까’는 ‘그라이끼네’, ‘그러면’은 ‘그라마’, ‘그렇게 할 거다’는 ‘그랄 끼다’. ‘그렇지?’ 하면서 동의를 구할 때는 ‘그자?’ 한다. 그 나쁜 놈을 가리킨 그자가 아니라 ‘그자?’. 전라도에선 훨씬 늘여 빼는데 ‘그라재잉?’ 잉~ 하고 올리면 아니라고 하기가 여간 곤란해져. 세월 따라 변해가니 초심에서 벗어난 친구도 생기고, 돈독에 낯빛이 누렇게 뜬 이도 보여. 인생이 뒤죽박죽 엉터리로 흐르기도 하지. 친구가 “그자?” 하면 두말없이 “오이야~” 하면서 두둔해주고, “그라재잉?” 하면 “음마 두말허믄 잔소리재!” 눈꼬리와 입꼬리가 올라가서 지지해주는 인생이라면 살맛이 나겠다.

말마다 벽에 부딪혀 튕겨 나오는, 대화 불가능자를 만나는 수가 있지. 저만 ‘킹왕짱’ 혼자서 말을 독차지하는 자를 ‘떠벅수’라 한다. 떠버리 수다쟁이는 남의 말을 눈곱만큼도 들으려 하지 않아. 노사 간 임금협상에서도 상대편 말에 귀 기울이지 않고, 대화의 장에 아예 나타나지 않는 공중부양자도 계신다. 그들 지침이 ‘깔아뭉개기’인가. 한 귀로 듣고 한 귀론 흘려버리고, 뭉개지고 짓밟힌 목소리는 누가 있어 들어줄까나.

말본새를 보면 그 사람 살아온 여정을 살펴볼 수 있지. 말본새가 안하무인 거칠고, 뾰로통 툭툭거리는 이와는 안 얽히는 게 상책이야. 덕을 얼마나 더 쌓아야 이꼴저꼴 안 보고 살까. 과거 이른바 ‘땡전 뉴스’만 같은 ‘트황 시대’, 하루가 멀다고 괴이한 말본새에 세상이 다 심란해져. 보고 듣는 소리가 전쟁 용어인지라 어린애들이 따라 배울까 겁이 덜컥 나.

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