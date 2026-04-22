창간 80주년 경향신문

5000분의 1 확률 우승 영광은 옛날…레스터 시티 “우리가 3부라니”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

잉글랜드 프로축구 레스터 시티가 '5000분의 1' 확률을 뚫고 프리미어리그 정상에 오른 동화 같은 기적의 기억을 뒤로한 채 10년 만에 3부 리그까지 추락했다.

레스터는 2015~2016시즌 프리미어리그에서 우승 확률 5000분의 1이라는 평가를 뒤집고 창단 132년 만에 처음으로 우승한 '현대 축구 최대 이변'의 주인공이다.

당시 레스터는 시즌 종료 직전까지 강등권에 머물던 팀에서 단 1년 만에 정상에 오르며 축구사의 흐름을 바꿨다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5000분의 1 확률 우승 영광은 옛날…레스터 시티 “우리가 3부라니”

입력 2026.04.22 20:16

수정 2026.04.22 20:20

펼치기/접기
  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

앞날이 안 보이네… 레스터 시티의 팻슨 다카가 22일 영국 레스터 킹 파워 스타디움에서 열린 헐 시티와의 잉글랜드 챔피언십 경기 종료 후 아쉬운 듯 유니폼 상의로 얼굴을 감싸고 있다. AP연합뉴스

앞날이 안 보이네… 레스터 시티의 팻슨 다카가 22일 영국 레스터 킹 파워 스타디움에서 열린 헐 시티와의 잉글랜드 챔피언십 경기 종료 후 아쉬운 듯 유니폼 상의로 얼굴을 감싸고 있다. AP연합뉴스

EFL 챔피언십 2경기 남기고 23위
재정규정 따른 ‘승점 삭감’ 치명타
“팬들에 실망 줘 사과…돌아올 것”

잉글랜드 프로축구 레스터 시티가 ‘5000분의 1’ 확률을 뚫고 프리미어리그 정상에 오른 동화 같은 기적의 기억을 뒤로한 채 10년 만에 3부 리그(리그1)까지 추락했다.

레스터는 22일 영국 레스터의 킹 파워 스타디움에서 열린 헐 시티와의 2025~2026시즌 EFL 챔피언십(2부 리그) 44라운드 홈경기에서 2-2로 비겼다. 2경기를 남겨둔 상황에서 승점 42점(11승 15무 18패)에 머문 레스터는 21위 블랙번(승점 49점)과의 격차를 좁히지 못하며 23위로 강등이 확정됐다.

재정 규정 위반에 따른 승점 삭감이 치명적이었다. 레스터는 2023~2024시즌 승격 과정에서의 재정 규정 위반으로 지난 2월 승점 6점 삭감 징계를 받았고, 이달 초 항소도 기각됐다. 결국 승점이 유지됐다면 잔류 경쟁이 가능했던 상황에서 조기 강등으로 이어졌다. 챔피언십은 22~24위 팀이 강등된다. 구단주 아이야왓 시왓다나쁘라파는 “변명의 여지가 없다. 우리는 최고의 순간과 최악의 순간을 모두 경험했고, 그 고통은 모두의 것”이라며 “팬들에게 실망을 안긴 점에 대해 사과한다”고 밝혔다.

레스터는 2015~2016시즌 프리미어리그에서 우승 확률 5000분의 1이라는 평가를 뒤집고 창단 132년 만에 처음으로 우승한 ‘현대 축구 최대 이변’의 주인공이다. 당시 레스터는 시즌 종료 직전까지 강등권에 머물던 팀에서 단 1년 만에 정상에 오르며 축구사의 흐름을 바꿨다. 상승세도 이어졌다. 레스터는 2016~2017시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그 8강에 진출했고, 2020~2021시즌에는 창단 첫 FA컵 우승컵을 들어올렸다. 이후 지속적인 선수 투자와 높은 급여가 재정 부담으로 누적되면서 구조적 한계가 드러나기 시작했고 결국 3부까지 내려가게 됐다. 레스터는 2022~2023시즌 프리미어리그 18위로 강등됐고, 곧바로 2023~2024시즌 챔피언십 우승으로 승격에 성공했지만, 다시 1부에서 18위에 그치며 한 시즌 만에 재강등됐다. 이어 이번 시즌에는 승점 삭감까지 겹치며 두 시즌 연속 강등이라는 결과를 맞았다. 구단 역사상 3부 리그 강등은 매우 이례적이다. 142년 역사에서 레스터가 3부 리그에서 뛴 것은 2008~2009시즌 단 한 차례뿐이다. 당시에는 리그1 우승으로 곧바로 승격했지만, 다음 시즌 그 장면이 재연되리라는 보장은 어디에도 없다. 하부 리그 추락은 재정적으로도 큰 타격이다. 무엇보다 방송 중계권 수익이 급감한다. 딜로이트에 따르면 2023~2024시즌 기준 프리미어리그 구단 평균 수익은 약 4억2200만달러인 반면, 챔피언십은 그 4분의 1 수준, 리그1은 약 1220만달러에 불과하다. 리그 단계가 내려갈수록 수익 구조가 급격히 악화되는 시스템이다. 레스터는 “구단을 재건하고 기준을 회복하기 위한 결정을 내릴 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글