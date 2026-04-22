두산에서 ‘가장 뜨거운 방망이’ 박준순…“괜찮다 격려하고 고기 사주는 선배들 덕이에요”

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입단 때 “두산 내야 20년 책임질 선수” 평가대로 타격 전 부문 두각

씩씩한 ‘멘털’ 큰 장점…“내 플레이에 집중, 건강한 시즌 완주 목표”

프로야구 두산 타선에서 가장 뜨거운 방망이를 휘두르는 선수는 단연 박준순(20)이다. 2년 차 내야수 박준순은 2025 신인 드래프트에서 ‘야수 최대어’로 평가받으며 1라운드 전체 6순위로 지명됐다. 당시 김태룡 두산 단장은 “20년간 두산 내야를 책임질 선수”라고 평가했다.



지난해 5월 중순부터 꾸준히 출전 기회를 얻은 박준순은 올 시즌 주전 2루수 경쟁을 뚫었다. 개막전에서 7번 타자로 출발해 이달 초부터는 3번 타자로 나서고 있다. 21일 현재 18경기에서 타율 0.371(70타수 26안타), 장타율 0.614, OPS 1.011로 팀 내 선두를 달리고 있다. 리그 전체에서도 타율 5위, 안타 공동 5위, 장타율 7위, OPS 8위에 올라 있다. 표본이 크지 않은 시즌 초반이지만, 타격 전 부문에서 두각을 나타내고 있다는 점은 분명하다.



박준순은 “작년에는 부담이 컸다. 기대를 의식하다 보니 경기에서도 뭔가를 보여줘야 한다는 생각이 강했다”고 돌아봤다. 지난해 타격감이 좋을 때조차 “운이 좋았다”고 말할 만큼 스스로를 낮췄던 그는, 올 시즌 들어 달라진 모습을 보이고 있다. “올해는 증명해야 한다는 생각보다 내 플레이에 집중하고 있다. 그래서 경기할 때 마음이 훨씬 편하다.”



김원형 두산 감독은 박준순의 가장 큰 장점으로 멘털을 꼽는다. 김 감독은 “겉으로는 부담을 거의 느끼지 않는 것처럼 보인다. 상황이 좋든 나쁘든 표정 변화가 크지 않고, 자기 야구를 한다”며 “그라운드에서 굉장히 보기 좋은 유형”이라고 평가했다. 박준순 역시 “원래 깊게 생각하지 않는 성격”이라며 “타석에서는 공이 오면 치겠다는 생각만 한다”고 말했다. 볼카운트를 의식하기보다 순간 판단에 집중하는 접근법이다. 3번 타순에 대해서도 크게 의식하지 않는다. 그는 “부담은 없다. 고등학교 때 주로 맡았던 자리라 익숙하다”며 “오히려 편한 느낌이 있다”고 밝혔다. 중심 타선으로 올라서도 타격 리듬이 흔들리지 않는 배경이다.



수비에서도 빠르게 안정을 찾았다. 개막 초반 두 경기 연속 실책으로 흔들렸지만, 지명타자로 나선 경기에서 5타수 4안타 1홈런 3타점으로 활약하며 분위기를 바꿨다. 이후 다시 2루수로 복귀한 뒤에는 실책 없이 안정적인 수비를 이어가고 있다.



박준순은 “실책 이후 자신감이 떨어졌었는데, 코치와 선배들이 계속 괜찮다고 해준 덕분에 마음을 되찾았다”고 말했다.



팀 내 분위기도 긍정적이다. 그는 시즌 첫 홈런 이후 선배 김민석이 고기를 사준 일화를 언급하며 “그 이후로 좋은 흐름이 이어지는 것 같다”며 웃었다. 최근에는 트레이드로 합류한 손아섭과 같은 라인업에서 뛰는 경험도 하고 있다. 박준순은 “어릴 때 TV로 보던 선배와 함께 뛰는 것이 아직도 신기하다”고 말했다.



입단 동기 최민석의 활약 역시 자극이 된다. 선발 투수로 나서 안정적인 성적을 내고 있는 최민석에 대해 박준순은 “같이 시작한 친구가 잘하는 모습을 보면 자랑스럽고 든든하다”며 “서로 좋은 영향을 주고받고 있다”고 했다.



생애 첫 풀타임 시즌을 맞은 박준순의 목표는 명확하다.



그는 “다치지 않고 1군에서 시즌을 완주하는 것”이라며 “그 자체가 팀에 도움이 되는 일이라고 생각한다. 결과는 자연스럽게 따라올 것”이라고 말했다.

