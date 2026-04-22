과달라하라가 지옥 아닌 ‘놀이터’가 되려면…출정식보다 ‘조기 이동·고지 적응’

대표팀 출국·합류 일정 논란에 “생리적 한계, 절대적 시간 필요”

2026 북중미 월드컵을 준비하는 한국 남자축구대표팀은 오는 5월16일 최종 명단을 발표한다. 그리고 이틀 후인 18일 홍명보 감독(사진)을 포함한 1차 본진이 미국으로 출국한다. 이후 각국 리그 일정을 마친 선수들이 순차적으로 합류해 고지대인 미국 유타주 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전 캠프를 진행한다. 이 기간 한국은 두 차례 평가전을 치르며 조직력과 실전 감각을 끌어올린다. 이후 조별리그 첫 경기 6일 전인 6월5일 멕시코 과달라하라로 이동한다.



이런 상식적인 일정이 ‘이상하게’ 일부로부터 비판을 받고 있다. 쟁점은 단순하다. 국내 출정식을 치른 뒤 이동할 것인가, 조기에 북미로 건너가 고지 적응에 집중할 것인가. 결론적으로 말해 최적의 컨디션과 좋은 성적을 목표로 한다면 선택지는 하나, 즉 ‘조기 이동과 고지 적응’이다.



조별리그 1·2차전이 열리는 과달라하라는 해발 1570m에 위치한다. 단순한 원정 부담이 아니라 선수의 생리적 한계를 넘어서야 하는 환경이다. 고강도 압박과 빠른 공수 전환이 반복되는 현대 축구에서 고지 적응 실패는 경기력 저하로 직결된다. 고지 적응에는 최소 10일에서 2주 이상 등 ‘절대적인 시간’이 무조건 필요하다. 이 시간을 확보하지 못하면 고지대는 ‘숨도 못 쉬는’ 지옥이 되고 만다. 유럽파 일정을 보면 대부분 5월 초면 시즌을 마친다. 유럽챔피언스리그 준결승 1·2차전(4월29일, 5월7일)에서 맞붙는 이강인(파리 생제르맹)과 김민재(바이에른 뮌헨) 가운데 한 명만 결승(5월31일)까지 일정을 소화하게 된다. 국내 프로축구도 5월17일 경기를 끝으로 월드컵 휴식기에 들어간다.거의 모든 유럽파는 시즌 종료 직후 귀국해 휴식한 뒤 미국으로 이동한다.



휴식 기간이 일주일 내외로 다소 짧을 수 있다. 이는 월드컵을 앞둔 국가대표 선수라면 감수해야 하는 부분이다. 그런데 여기에 만일 출정식을 한다고 치자. 다수 국가대표 선수들이 모인 뒤 출정식을 한다면 미국 출국 일정은 그만큼 늦춰지고 고지 적응 시간은 그만큼 줄어들 수밖에 없다.



출정식의 필요성을 주장하는 시각도 존재한다. 팬과의 접점, 대표팀 결속, 분위기 조성이라는 명분도 있고 일리도 있다. 출정식이 없는 걸 아쉬워하는 팬들의 심정도 충분히 이해할 수 있다. 월드컵 개최지가 고지가 아니라 평지라면 지금처럼 빨리 현지로 갈 이유도 없다. 국내에서 훈련하면서 한 차례 정도 평가전 겸 출정식을 할 여유가 있었을 것이다.



하지만 지금은 선수들의 일정이 제각각이고 고지 적응을 위한 시간을 벌어야 한다. 그렇다면 출정식을 하지 않는 게 합리적이지 않을까.



게다가 한국은 가장 먼저 조별리그를 시작하는 A조에 속해 있다. 조별리그에서 우리와 싸우는 체코, 멕시코, 남아공이 고지 적응을 하는 시간을 벌기 위해 미국 또는 멕시코로 하루라도 먼저 간다면 우리는 어떻게 생각할까. 축구계 관계자는 “고지 적응 없이 치르는 월드컵은 생지옥이 될 수 있지만 반대로 적응을 성공적으로 한다면 고지는 우리의 놀이터가 된다”며 “출정식은 상징이지만, 고지 적응은 성적이 걸린 문제”라고 말했다.

