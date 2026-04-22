트럼프가 자초한 ‘불신 부메랑’, 협상 무산으로 돌아왔다

이란 “기습 공격 위한 시간벌기…미국 진정성 심각한 문제” 비판

불참 이유로 트럼프 모순된 언행 탓…호르무즈 봉쇄 입법화 속도

미국과 이란의 2차 종전 협상이 성사되지 못한 가장 큰 이유는 우라늄 농축과 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 입장차보다 서로에 대한 신뢰의 부재 때문으로 보인다. 협상 중 두 번이나 이란의 뒤통수를 친 전력이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 부메랑으로 돌아오고 있는 데다, 호르무즈 해협을 틀어쥔 이란에는 트럼프 대통령 특유의 압박 전술도 먹히지 않고 있다.



이란이 21일(현지시간) 2차 종전 협상에 불참하겠다고 확정하기 몇시간 전까지도 백악관은 J D 밴스 부통령이 파키스탄에 가서 이란과 합의안에 서명할 수 있을 것이라 낙관하고 있었다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 트럼프 대통령은 협상이 무산된 후 폭격을 재개해야 하냐고 참모들에게 물으면서도, 전쟁이 장기화하는 데 대해 경계하는 모습을 보였다고 WSJ는 전했다.



결국 휴전 연장은 전투를 재개하는 데 부담을 느낀 트럼프 대통령이 일단 해상 봉쇄 압박을 지속하며 추후 협상을 시도하려는 절충안을 택한 것으로 볼 수 있다. 그러나 트럼프 대통령에 대한 이란의 불신이 워낙 큰 탓에 ‘치킨게임’ 양상으로 접어드는 양측의 대치 국면을 깰 돌파구를 찾기는 쉽지 않아 보인다.



이란 관리들은 버락 오바마 행정부와 오랜 논의 끝에 맺은 핵 합의에서 일방적으로 탈퇴한 트럼프 대통령을 배신자로 여긴다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.



트럼프 대통령은 재집권 후 이란과 힘들게 협상을 재개한 후에도 두 번이나 뒤통수를 쳤다. 지난해 6월 두 차례 회담을 진행한 상황에서 이란 핵 시설을 폭격했고, 지난 2월에는 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 암살하기 전날까지 제네바에서 이란과 회담을 진행했다.



이란이 이날 “기습 공격을 위한 시간벌기용 계책”이라고 트럼프 대통령의 휴전 연장을 평가절하한 것도 이 때문이다.



전문가들은 대치가 장기화되면 미국과 이란 모두에 위험 부담이 가중된다고 지적했다. 기드온 라흐만 파이낸셜타임스 수석 칼럼니스트는 “향후 몇주, 어쩌면 몇달 동안 이란과 미국은 서로의 의지를 시험하면서 긴장 고조와 협상이 번갈아 진행되는 양상을 보일 가능성이 크다”고 예측했다. 호르무즈 해협이 길게는 몇달 더 봉쇄된다는 뜻으로, 유가가 통제 불가능한 수준까지 치솟을 수 있다.



이란은 군사적 대응을 경고했다. 이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 22일 반관영 타스님 통신에 “우리 군은 오랜 기간 100% 전투 준비태세를 갖추고 있다”며 “이란을 상대로 한 공격이나 어떤 행동이 벌어질 경우 미국과 이스라엘에 따끔한 맛을 보여줄 것”이라고 했다. 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협에서 컨테이너선을 포함한 선박 3척을 향해 발포했다. 이란 국영TV는 이 중 2척이 IRGC 통제하에 있으며 이란으로 이동 중이라고 보도했다. AP통신은 이 선박이 MSC 프란체스카호와 에파미논다스호라고 전했다. 나머지 1척은 “좌초된 상태”로 전해졌다.



이란은 2차 종전 협상에 불참하기로 한 이유를 미국 탓으로 돌렸다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 협상 참여 여부를 결정짓기 전에도 미국 측의 모순된 메시지, 일관성 없는 행보 등이 “외교적 절차를 추진하려는 의지와 진정성에 심각한 문제를 제기한다”고 밝혔다.



향후 호르무즈 해협 봉쇄를 이어가기 위한 제도적 절차도 밟고 있다. 이란 국영 프레스TV에 따르면 이란 의회는 전날 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권을 명시한 법안을 본회의에 상정하기로 했다. 법안에는 해협을 통과하는 선박에 환경·보안 서비스 명목의 통행료를 부과하고, 적대국 선박의 통행을 막는 조항이 담겼다.

