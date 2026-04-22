‘경제적 분노’ 죄는 미국…“하르그섬 원유 저장고 곧 포화”

‘이란 석유 수출 틀어막기’ 지속 “은밀한 무역 거래도 제재 대상” 이란 항공기 2대 동결 재산 지정

스콧 베선트 미국 재무장관은 21일(현지시간) 호르무즈 해협 안팎에서 미군의 대이란 해상 봉쇄가 지속할 경우 이란 최대의 석유 수출 터미널이 있는 하르그섬 저장고가 포화 상태에 이를 것이라고 밝혔다.



베선트 장관은 이날 엑스에 “(도널드 트럼프) 대통령이 분명히 밝혔듯이 미 해군은 이란 항구에 대한 봉쇄를 지속할 것”이라면서 “며칠 내로 하르그섬의 (원유) 저장고는 꽉 찰 것이며, 취약한 이란의 유정들은 사용이 중단될 것”이라고 썼다. 미국의 해상 봉쇄로 이란 정권의 주요 돈줄인 석유 수출이 막히면 하르그섬 원유 저장시설이 포화 상태에 이르고, 유정에서 원유 시추가 사실상 중단될 것이란 의미로 해석된다.



베선트 장관은 “이란의 해상 무역을 제한하는 것은 정권의 주요 수입원을 직접 겨냥하는 것”이라며 “재무부는 ‘경제적 분노 작전’을 통해 테헤란의 자금 창출, 이동 및 송금 능력을 체계적으로 약화하는 최대 압박을 지속할 것”이라고 했다. 이어 “은밀한 무역 및 금융을 통해 이러한 자금 흐름을 가능케 하는 개인이나 선박은 미국의 제재 대상이 될 수 있다”고 했다.



트럼프 정부는 휴전 연장을 선언하고 군사 공격을 보류하는 대신 경제 압박을 최고조로 끌어올리는 모습이다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 이란에 탄도미사일용 고체연료의 전구체 등 이중용도 물품을 지원한 개인 8명과 단체 4곳에 제재를 부과했다. 이슬람혁명수비대(IRGC) 요원과 무기, 장비, 자금 수송에 관여한 이란 마한항공의 항공기 2대는 동결 자산으로 지정했다. OFAC는 이러한 제재가 ‘경제적 분노 작전’의 일환이라고 설명했다.



월스트리트저널은 “미국의 이러한 봉쇄 조치만으로도 이란은 하루 4억달러(약 5900억원) 이상 손실을 볼 것으로 추산된다”며 “백악관은 이란의 경제적 자원을 차단함으로써 이란 정권을 협상 테이블로 끌어들이고, 이란 지도자들이 핵 프로그램 등 여러 문제에 대해 양보하도록 압력을 가하기를 기대한다”고 전했다.



이 같은 압박 속에 이란 경제는 급속히 위축되고 있다. 공습 피해에 더해 호르무즈 해협 봉쇄와 인터넷 차단이 겹치며 이란 내 실직자는 200만명에 달하는 것으로 알려졌다.



이 중 공습을 받은 석유화학단지와 제철소 등에서 발생한 직접 고용 인력과 협력업체 피해는 수십만명에 이른다고 BBC는 전했다.



또 개전과 동시에 인터넷이 차단되면서 SNS 플랫폼에 의존하던 소규모 사업자들도 피해를 입고 있다. 이란 정보통신부 장관은 인터넷 차단 하루에만 경제 손실이 최소 3500만달러(약 517억원)에 달한다고 했다.



다만 CNN은 미국이 협상에서 우위를 차지할 만큼 이란에 경제적 타격을 주려면 해상 봉쇄를 꽤 오랫동안 유지해야 할 것이라고 했다. 이미 페르시아만 밖 해상에 있는 이란산 원유 물량이 1억7600만배럴 규모로 상당하며, 이란은 이를 통해 수개월간 이익을 거둘 수 있다는 것이다.

