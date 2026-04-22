휴전 연장 몇 시간 만에…이란군, 호르무즈 해협서 선박 3척 공격

이란 이슬람혁명수비대가 22일(현지시간) 호르무즈 해협에서 선박 3척을 공격했다. 미국과 2차 종전협상이 무산되고 도널드 트럼프 미 대통령이 일방적으로 휴전 연장을 선언하자 호르무즈 해협에서 무력 봉쇄를 강화하는 모습이다.

이란 국영방송 IRIB에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 MSC-프란체스카호와 에파미노다스호 등 컨테이너선 2척을 나포해 이란 해안으로 인도 중이라고 밝혔다.

혁명수비대는 두 척의 선박이 “시오니스트 정권(이스라엘)”과 관련됐으며 “필요한 허가 없이 규정을 반복적으로 위반하고 선박자동식별장치(AIS)를 조작해 호르무즈 해협을 몰래 빠져나가려는 과정에서 해상 안전을 위협했다”고 주장했다. 이어 “호르무즈 해협의 질서와 안전을 교란하는 것은 우리의 레드라인”이라고 했다.

이란 메흐르 통신 등은 이 밖에 그리스 소유의 컨테이너선 유포리아호도 호르무즈 해협을 통과하다 이란의 공격을 당했다고 보도했다. 해당 선박은 이란 해안에 “좌초된 상태”로 전해졌다.

앞서 영국해사무역기구(UKMTO)는 오만 북동쪽 해상과 이란 서쪽으로 8해리 떨어진 해상에서 화물선이 각각 이슬람혁명수비대의 공격을 받았다고 전한 바 있다. 이란 해안에서 약 6해리 떨어진 해상에선 세 번째 화물선이 피격된 것으로 전해졌다.

선박에 대한 공격 세 건은 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 협상이 마무리될 때까지 연장한다고 발표한 지 몇 시간 만에 이뤄졌다. 월스트리트저널은 “불과 몇 시간 간격으로 발생한 사건들은 미·이란 간 공중전은 잠시 중단됐지만 중요한 해상 통로의 통제권을 둘러싼 싸움은 계속되고 있음을 보여준다”고 전했다.