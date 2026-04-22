이 대통령 “외세·분단·내전 극복…우리는 닮은꼴”

동포 오찬간담회 ‘공감 외교’ 시동

빨강·노랑 ‘베트남 국기색 넥타이’

김혜경 여사와 호찌민 묘소 헌화도

베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 22일 한국과 베트남의 닮은꼴을 강조하며 정상 간 우호 확대에 주력했다.



전날 인도 뉴델리를 떠나 두 번째 순방국인 베트남 하노이에 도착한 이 대통령은 이날 동포 오찬간담회를 시작으로 현지 일정을 시작했다. 이 대통령은 하노이 시내 한 호텔에서 열린 간담회에서 “한국과 베트남은 참 닮은 게 많다”며 “장기간 외세를 겪고 결국 자신의 힘으로 극복한 것이나, 분단의 아픔과 동족끼리 전쟁의 고통을 겪은 것이나 다시 우뚝 일어서는 과정들이 참으로 많이 닮았다”고 했다.



이 대통령은 베트남 전래동화 <떰과 깜>을 언급하면서 “주인공이 끈기와 인내로 시련을 이겨내며 권선징악의 교훈을 전하는 내용인데, 우리 <콩쥐팥쥐>하고 꼭 닮았다”며 “아마 같은 유교 문화권이라서 전래동화도 비슷한 게 있지 않나 싶다”고 말했다. 이 대통령은 “이런 끈끈한 정서적 유대감을 지닌 양국 국민들의 호감과 교류 덕분에 양국 관계는 1992년 수교 이후 불과 한 세대 만에 엄청난 발전을 이뤄냈다”고 했다.



이 대통령은 22세 이하(U-22) 베트남 축구 국가대표팀을 이끌고 있는 김상식 감독을 거명하면서 “베트남 국민들이 우리 한국 사람처럼 축구 정말로 좋아하지 않느냐”고 했다. 이 대통령은 축구에 대한 이야기를 하던 중 “저도 한때 축구단 구단주였는데, 그거 잘되게 해보려다가 희한한 죄를 뒤집어쓰고 재판을 받는 중이기는 하다”고 말했다. 이 대통령이 성남시장 재직 시 성남FC 후원금 의혹으로 기소된 일을 언급한 것으로 보인다.



이 대통령과 배우자 김혜경 여사는 이날 한·베트남 정상회담에 앞서 베트남의 국부인 호찌민 묘소를 찾아 헌화했다. 호찌민 전 국가주석의 묘소는 1945년 베트남이 독립을 선포한 하노이시 바딩 광장 중앙에 있으며 대리석 건물 내부에 호 전 주석의 시신이 유리관 속에 안치돼 있다.



이 대통령 부부는 이후 주석궁 대정원에서 열린 공식 환영식에 참석했다. 이 대통령은 베트남 국기 색상인 빨간색과 노란색이 담긴 스트라이프 넥타이를 착용했고, 김 여사는 옥색 한복 차림으로 머리에는 초록색 뒤꽂이를 착용했다. 이어 이 대통령과 또럼 서기장의 정상회담은 1시간30분가량 진행됐다.



이 대통령과 또럼 서기장은 곧이어 공동언론발표를 한 후 하노이 국제컨벤션센터로 자리를 옮겨 두 시간여 동안 국빈만찬을 함께했다.

