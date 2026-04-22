5부제 차량 보험료 할인상품 5월 나온다···당·정·청 “4차 석유 최고가격은 유가 등 고려해 결정”

당·정·청이 22일 차량 5부제 참여시 자동차 보험료를 할인해주는 차량 5부제 할인 특약 상품을 5월 중 출시한다고 밝혔다. 4차 석유 최고가격은 국제 유가와 국민 부담을 고려해 결정하기로 했다.

당·정·청은 이날 서울 종로구 국무총리 공관에서 고위당정협의회를 열고 이같이 결정했다고 강준현 더불어민주당 수석대변인이 국회에서 브리핑을 통해 밝혔다.

강 수석대변인은 “정부는 추경(추가경정) 예산 26조2000억원 중 신속한 집행이 필요한 사업 10조5000억원에 대해선 상반기 내 85% 이상 집행할 계획”이라고 말했다. 회의에는 정청래 민주당 대표와 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장 등이 참석했다.

당·정·청은 차량 5부제 참여 시 자동차 보험료를 할인해주는 차량 5부제 할인 특약 상품을 손해보험업권이 5월 중 출시해 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참하는 국민에게 혜택을 제공하기로 했다고 밝혔다. 또 이달 중 대중교통 혼잡 완화 대책을 마련하기로 했다.

4차 석유 최고가격은 “결론 나지 않았다”고 강 수석대변인은 전했다. 유가와 국민 부담을 고려해 결정할 것으로 보인다.

정 대표는 모두발언에서 “정부에 특별히 당부드린다. 공급망을 철저히 관리해 (나프타와 원유 등) 수급에 차질이 없도록 해달라”며 “물가 안정에도 만전을 기해달라”고 말했다. 그는 “민생 회복의 관건은 결국 속도에 있다”며 “역사상 가장 빠른 속도로 국회를 통과한 추경 예산의 신속한 집행이 그 어느 때보다 절실하다”고 말했다.

정 대표는 최근 경남 통영시 욕지도 주민 간담회에서 청취한 교통 불편 상황을 전하며 정부의 관심도 당부했다. 그는 “이재명 대통령께서 수도권에서 멀리 떨어져 있는 곳일수록 더 살펴야 된다는 말씀을 하셨다”며 “(정부가) 앞으로 이런 부분까지 더 세심하게 살피는 단계로 나아갔으면 좋겠다”고 했다.

김 총리는 국회의 역할을 강조했다. 김 총리는 “상반기 내 처리돼야 할 핵심 법안들이 아직도 국회의 문턱을 넘지 못하고 있는 것들이 상당히 있다”며 “소부장(소재·부품·장비)법, 전략수출 금융지원법, 국립의학전문대학원 설립 운영법, 전세사기 피해자 지원법 등 법안의 통과에 대한 전략적이고도 적극적인 협조를 요청드린다”고 말했다. 6·3 지방선거 후 치러질 전당대회의 경쟁자로 꼽히는 두 사람이 정부와 국회의 역할을 각각 강조하며 신경전을 이어갔다는 해석도 나온다.

강 비서실장은 “석유 최고가격제 시행에도 불구하고 휘발유 등 석유제품 총 판매량이 작년 같은 기간에 비해서 5.6% 감소했다”며 “정부는 다음주부터 시작되는 고유가 피해 지원금 지급을 차질 없이 집행하여 현장에서 추경의 효과를 체감할 수 있도록 하는 데 만전을 기하겠다”고 말했다.