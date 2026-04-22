한·베트남 정상 “에너지·인프라 분야 전략적 협력 강화”

이 대통령, 또럼 서기장과 정상회담…원전 등 MOU 12건 체결

베트남 신도시·신공항 건설 참여…양국민 안정적 체류 노력도

이재명 대통령과 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석은 22일 정상회담을 하고 양국 간 에너지·인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했다. 양 정상은 중동전쟁으로 인한 공급망 불안정에 대응하기 위한 협력을 약속하며 양국의 포괄적 전략 동반자 관계를 발전시켜 나가자는 데 뜻을 모았다. 한·베트남 정부는 베트남 내 원전 개발 협력에 관한 양해각서(MOU)를 비롯한 12건의 MOU 등도 체결했다. 호찌민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약도 23일 체결된다.



이 대통령은 이날 베트남 하노이 주석궁에서 또럼 서기장과 정상회담을 한 후 공동언론발표를 통해 “베트남은 대한민국의 3위 교역·투자국으로, 약 1만개의 한국 기업이 전 분야에 진출해 높은 수준의 경제연대를 이루고 있다”며 “오늘 회담에서 양국의 포괄적 전략 동반자 협력을 더욱 공고히 했다”고 밝혔다.



이 대통령은 “굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지·인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했다”며 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정성 속에서 양국 협력의 필요성이 커졌다는 데 공감하고, 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다”고 말했다.



한국은 베트남이 국가 발전 비전의 일환으로 진행하는 신도시·신공항 건설 사업에 참여해 양국 인프라 협력의 모범사례를 만들기로 했다. 7조4000억달러 규모의 동남신도시 개발 사업과 7000만달러 상당의 자빈 신공항 운영 컨설팅 등에 한국 기업 등의 참여가 기대된다. 호찌민시 도시철도 노선에 투입될 1억1000만달러 규모의 민간 기업 철도 차량 수출 계약도 23일 체결될 예정이다. 이 대통령은 “이번 계약이 베트남 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지기를 기대한다”고 했다.



양 정상은 지난해 기준 946억달러인 양국 교역 규모를 2030년까지 1500억달러까지 확대하기 위해 교역·투자 협력을 더 발전시켜 나가자는 데도 뜻을 같이했다. 인공지능(AI)·반도체 등 디지털 분야를 포함한 과학기술, 기후변화, 문화 등 미래지향적 분야에서 양국 협력에도 속도를 내기로 했다.



양 정상은 국제결혼과 이주노동, 관광 방문 등 인적 교류가 활발한 양국 사정을 고려해 상대국 국민의 안정적 체류를 위해서도 노력하기로 했다. 이 대통령은 “한국 내 베트남 노동자와 결혼이민자의 권익 증진을 위해 계속 노력할 것”이라고 했고, 또럼 서기장은 “베트남을 방문하는 한국인들의 안전을 지원하고 한·베트남 2세와 한인들의 체류도 편리할 수 있도록 돕겠다”고 했다.



양 정상은 한반도를 포함한 역내 평화 증진 방안에 대한 의견도 교환했다. 이 대통령은 “남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 만들어나가기 위한 우리의 구상을 설명했다”고 밝혔다. 또럼 서기장은 “한국 정부의 진정성 있는 대화 협력 재개 의지를 높이 평가하며 한반도의 평화와 안정을 위해 기여하겠다”고 했다.



양국 정부·기관은 정상회담을 계기로 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 MOU, 과학기술 혁신 협력 마스터플랜 프레임워크 등 총 12건의 문건에 서명했다. 양국은 열처리 가금육 상호 수출에 합의하고 동물 위생·검역 협력에 관한 MOU 체결을 통해 축산물 교역도 촉진하기로 했다.

